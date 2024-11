SAN DIEGO, California - Un tranvía de MTS y un vehículo se estrellaron en Chula Vista el martes por la noche, deteniendo el servicio de tranvía de la Línea Azul a algunas estaciones y causando retrasos, según el Departamento de Policía de Chula Vista.

El vehículo arrolló un tranvía de MTS que se dirigía hacia el norte en L Street e Industrial Boulevard alrededor de las 4:30 p.m., según el portavoz de MTS, Mark Olson.

Como resultado, no hay servicio de tranvía de la Línea Azul entre la calle H y el Centro de Tránsito de Iris Avenue, según MTS. La agencia de tránsito está proporcionando autobuses de enlace para los pasajeros afectados entre H Street e Iris Avenue. Se aconsejó a los pasajeros que usarán la Ruta 932 para el servicio entre las estaciones afectadas. Se esperan retrasos en la Línea Azul hasta nuevo aviso.

El incidente involucró a tres personas, pero aún se desconocen sus condiciones.

MTS está investigando el accidente y proporcionará más detalles cuando se complete la investigación, escribió Olson en un correo electrónico a TELEMUNDO 20.

#MTSAlert Due to a disabled train blocking the tracks, there is no Blue Line service between the H Street and Palm Avenue stations. Riders can use Route 932 for service between the impacted stations. Expect delays on the Blue Line until further notice.