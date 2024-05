¿Deseas comprar casa y generar ingresos? Un duplex pudiera ser tu solución

SAN DIEGO - Si has intentado comprar una casa en San Diego y no lo has logrado, esta información pudiera darte esperanzas, y es que acuerdo a un agente de bienes raíces hay un tipo de propiedad que futuros compradores no están considerando y aparentemente es más fácil de comprar.

Para Rebeca el comprar una casa era un sueño casi imposible al adquirir un duplex no solamente es dueña de su propiedad sino que se convirtió en empresaria. Además el valor de su propiedad ha subido casi $200,000 en poco más de un año.

“Buscamos, buscamos y por fin encontramos mi casita enfrente", contó Rebeca quien hoy no cabe de felicidad. Por fin es dueña de su hogar, un dúplex.

Y es que hace poco más de año y medio el dueño de la casa que rentó por 8 años en Lemon Grove vendió la propiedad obligándola a mudarse.

Rebeca tenía 5 meses para encontrar una casa para ella y su hijo de 13 años. Pero pronto se dio cuenta que renta de las casas en alquiler disponibles, eran entre $2,000 y $3,000 dólares, lo doble de lo que ella estaba pagando.

“Yo tenía una meta, quería tener una propiedad", dijo. Por lo que en Diciembre del 2022, Rebeka se decidió por un dúplex en Barrio logan por el cual pagó, $700, 000.

“Yo sabía que un dúplex era algo beneficio porque podía vivir en uno y rentar el otro para agarrar ingresos", explicó Rebeka.

Su hipoteca es de $5,000 al mes. Ella y su hijo viven en una casa y renta la propiedad de atrás por $2,000

Es decir que esta madre soltera paga por su propiedad de 4,000 pies cuadrados, $3,000 al mes.

Rubén Aceves es el agente de bienes raíces que ayudó a Rebeka en la compra y asegura, adquirir un dúplex es una excelente y fácil opción para primeros compradores. “Para poder calificar para un préstamo para comprar un dúplex el banco usa el 75% del ingreso de la renta para subir lo que le va a prestar el banco", explicó Aceves.

El 80% de los clientes de Aceves compran dúplex ya que dice es más fácil que el banco apruebe el préstamo.

"Hoy Rebeka, no solo es propietaria de su hogar, si no que ha incrementado sus ingresos, ya que su dúplex aumentó casi $200,000 su valor. Cuando sube de precio el dúplex uno puede sacar [el capital] por medio de un refinanciamiento y comprar otra casa y el dúplex ayuda a pagar la segunda casa también", agregó Aceves.

“Siempre estoy pensando cómo puedo seguir adelante para dejarle algo a mi niño", dijo Rebeca.

El Consejo de Rebeca es que si compras un duplex para rentar la segunda propiedad, asegúrate de que tu inquilino tenga empleo y buen crédito para que te pueda pagar la renta. Ya que de lo contrario te podrías atrasar en tu hipoteca.