“No nos alcanza”: Baja California  segundo estado con salario más alto en México 

TIJUANA - Baja California es el segundo estado con salario más alto de toda la República mexicana. Es una cotización diaria de $652 pesos, algo así como $40 dólares. Sin embargo, los residentes fronterizos como Sandra de la O, aseguran que no hay dinero que alcance.

“Estamos en la frontera y es la frontera más cara, para empezar la rentas, están muy caras, la canasta básica, las mujeres madres solteras, no creo que les alcance para pagar para que les cuiden sus niños”.

Pues según Sandra, aunque el salario resulte competitivo en comparación con otros estados del país, el gasto promedio de la vida en Tijuana es mucho más alto.

“Cuando hacemos el ajuste del incremento al salario mínimo con la inflación, vemos que los últimos años el salario mínimo incrementó en un promedio del 45%, y la inflación creció un 53%, entonces cuando lo cruzas, te das cuenta que en realidad hubo una pérdida del poder adquisitivo real de quién gana un salario mínimo”, explicó a Telemundo 20 el economista Jorge Fonseca.

Pon lo que en la casa de Sanders, como en muchos hogares, tijuanenses, hasta sus dos hijas tienen que trabajar para poder aportar lo necesario.

"Hay que trabajar toda la familia y apoyarse, porque si no no alcanza el dinero la verdad”, señaló Sandra.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía e Innovación en Baja California, el incremento del salario en los últimos tres años ha sido del 41%. Sin embargo, más el 38% de la población trabaja en la informalidad , sin prestaciones o salario fijo y hay otros como Ana, que a pesar de la búsqueda continua , no encuentra trabajo a sus 57 años.

"Si he buscado pero por no tener estudios no le dan a uno y la edad cuenta mucho. Que de 45 a 30 años para abajo", dijo Ana.

Aunque el incremento al salario haya sido el más significativo entre las siete economías estatales más importantes del país, los residentes de Tijuana tienen que hacer malabares para que el dinero rinda para lo básico, pues la inflación hace de las suyas.

"Y aunque la inflación ya no se encuentra en los niveles que se encontraba inclusive que llegó a estar en dos dígitos, tener una inflación arriba del 4%, y el tiempo que llevamos, más de 36 meses, más de tres años, fuera de la meta del 3% del Banco de México, ya tiene una fatiga en el bolsillo del consumidor", dijo Jorge Fonseca.

Según el economista, en Tijuana hay otros factores, además de los precios de alimentos y productos básicos, como la vivienda y movilidad que elevan el costo de vida más que el ingreso promedio general. Por lo que las familias hacen de todo para mantener su economía.

"Cada quien se las ingenia para solventar sus gastos más que nada", puntualizó Sandra.

En todo el país, el salario más alto lo tiene la CDMX, con 752 pesos. Algo así como unos $47 dólares.