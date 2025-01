Consejos para evitar detenciones de los agentes de inmigración

SAN DIEGO - Si eres una persona indocumentada que vive en EEUU, los operativos de inmigración o redadas podrían tomarte por sorpresa, sin embargo, existen formas en las que puedes estar preparado en caso de que un oficial federal te detenga.

Es importante entender que estos operativos del gobierno federal buscan a inmigrantes indocumentados con récords criminales, sin embargo, podrían ocurrir durante su implementación, los arrestos colaterales, en donde inmigrantes sin órdenes de deportación son detenidos.

Es importante que siempre traigas contigo tus documentos en mano para evitar casos como el ocurrido a Yolanda

“Uno de ellos me hizo con la mano, así que me parara y me pidió documentos y le saqué la licencia de manejar y se la mostré", dijo Yolanda Aguilera.

“Yo entré en pánico y dije, ¿qué está pasando? Me bajo del carro, lo miré muy molesto, me agarró, aventó al suelo y puso las esposas”, relató.

Según Yolanda, las marcas en sus brazos y piernas son prueba de la detención ocurrida a principios del mes de enero. Asegura que el oficial nunca le preguntó sobre su estatus legal en el país.

Yolanda asegura que agentes de inmigración en Bakersfield, la detuvieron a pesar de que es residente permanente de los EEUU desde hace más de 40 años.

“Me quitó las esposas e hice una llamada a una amiga que, si me enviaba una copia de mi mica que la tenía en casa y me la mando", dijo Yolanda.Indicó que el oficial la dejo ir, pero su mala experiencia no la olvida.

De acuerdo con la abogada de inmigración Esther Valdes-Clayton, en caso de que incidentes como los de Yolanda sucedan, el inmigrante debe traer consigo sus documentos como tarjeta de residencia, en el caso contrario, recomienda hacer los siguiente:

“Si una persona está aquí de forma indocumentada, pero ya presentaron una petición, vaya con su abogado, pidan copia de los recibos, demostrando que ya están en un proceso legal, en especial si tienen alguna manera de legalizarse, presenten eso a los oficiales", explicó la abogada.

Asegura que tener un proceso legal de inmigración en curso o una fecha en corte pudiera salvar a los indocumentados de la deportación.

“Algo que pueden obtener(...)es una carta de representación legal, yo ya tengo representación legal, no quiero hablar con nadie y les presenta al oficial la carta de representación para que se comuniquen con su abogado", detalló.

Si piensas que tu situación irregular en el país pudiera tener solución, la abogada aconseja, que consultes con un abogado de inmigración de inmediato para que analice tu caso y puedas obtener representación legal y posiblemente evitar la deportación. Es importante que te asegures que el abogado cuenta con licencia y nunca presentes documentos falsos.