Continúa temor tras falsas amenazas de tiroteos en escuelas de San Diego

SAN DIEGO - Desde este martes se han viralizado varias amenazas de tiroteos en escuelas de San Diego, lo que ha causado pánico colectivo. Hasta ahora las autoridades dicen que dichas amenazas no tienen fundamento, pero alumnos y padres de familia no dejan de sentir miedo.

Algunos padres han decidido no llevar a sus hijos a la escuela el resto de la semana.

“Yo entiendo que me dijeron que eran amenazas falsas, yo siento que eso no es un juego, una broma”, declaró Fernanda Mercado.

Su hijo estudia en la escuela Loma Verde en Chula Vista y sin importar el atraso académico que pudiera presentar, ella como muchos otros padres han decidido no llevarlos a clases.

“Es más fácil compensar la educación de mi hijo que su vida” agregó Fernanda.

A nivel local los padres indican que existe una comunicación eficaz entre los distritos y algunas escuelas, a lo que el Superintendente del Distrito Escolar de Southbay, José Espinoza respondió

“La cosa que nos tenemos que asegurar es no causar pánico, verdad, asegurar que tenemos toda la información necesaria y luego informar en una manera donde sabemos que tenemos la información correcta, no queremos enviar información que todavía no tenemos”, indicó

Apuntó que compartir las amenazas en redes sociales no ha ayudado a las investigaciones, por el contrario.

“Los padres cuando ven esa información piensan que están ayudando y lo ponen en las redes sociales, pero actualmente están causando pánico, porque luego los otros padres dicen no nos informaron luego, luego, bueno no podemos informarles luego, luego porque nosotros no sabemos”, agregó

La primaria Nestor fue una de las múltiples escuelas que fueron mencionadas en las amenazas de tiroteo compartidas por redes sociales.

“Busqué el apoyo con el distrito y también en el mismo tiempo porque ya era en la noche eran como las 5, 6 de la tarde y empezamos a hablarle a la policía y lo bueno es que ellos ya tenían un patrón”, declaró Jaime González Director del plantel educativo.

Hasta ahora el departamento de policía de distintas ciudades indican las amenazas fueron falsas y no hubo fundamento en ellas.

Por estos hechos un alumno de 12 años estudiante del Distrito Escolar de Chula Vista fue arrestado y después entregado a sus padres, mientras que otro, también de 12 del Distrito Sweetwater está bajo evaluación mental.

Mientras tanto, el investigador de tiroteos en escuelas, Tom Czyz, dice que, aunque es entendible que los padres quieran correr a salvar la vida de sus hijos es importante que no obstruyan el camino a los primeros respondientes.

Detalló que, con base a 20 años de estudio sobre tiroteos, es común que entre 2 a 3 semanas continúen imitándose acontecimientos como tiroteos en escuelas, tal y como ocurrió en Georgia.

Autoridades piden a cualquier persona que tenga información sobre alguna amenaza a que se comunique a línea de Crime Stoppers al 888-580-84770 o bien al departamento de policía de su ciudad.