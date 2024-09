Cuatro vecindarios de San Diego en el top 10 de lo más vulnerables por calor en EEUU

SAN DIEGO - Por lo menos cuatro códigos postales de San Diego, fueron colocados en un estudio del Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en el top 10 de vecindarios más vulnerables ante el calor extremo.

Se trata del 92102, 92105, 92113 y 91950, desde el 92113, en la calles Osborn y la zona de Southcrest, zonas que tambien resultaron afectadas con las lluvias de enero.

Con el incremento en las temperaturas registradas durante la primera semana de septiembre en la región sur de California, también aumentan los riesgos a la salud que enfrentan aquellos que viven en zonas vulnerables.De acuerdo con las autoridades de salud del condado de San Diego, los casos más recurrentes que atienden son golpe de calor, insolación, náuseas o vómito.

“Si te sorprende te reafirma y dices bueno pues donde estoy viviendo en que parte del planeta”, dijo, Beba Zarate, vecina en calle Osborn.

Señala que tratan de enfrentar con desesperación la creciente ola de calor.



“Claro que sí, yo me he tirado en el piso y digo si ya quiero estar aquí sentir algo fresquesito y me pongo aquí frente al ventilador”, describió Beba.

El estudio también indica que en estas zonas, el 24.9% de la población pertenece a las minorías, el 9.2% no tiene un seguro médico y el 11.5 % vive en pobreza. A esto se suma que no hay suficiente sombra de los árboles.

Cabe señalar que las autoridades de la ciudad de San Diego reconocieron este estudio y explicaron los esfuerzos que hacen para tratar de ayudar a esta población.



“Meter mas árboles, de ir a diferentes vecindades y ver y tomar la numeración de cuantos árboles hay”, dijo, Jose Ysea vocero para la ciudad de San Diego.

Recomendienda a las personas vulnerables a acudir a las zonas frías instaladas en distintos puntos del con ado, colo las bibliotecas, las cuales se han convertido en la mejor opción para evitar esas horas donde el calor es más intenso en casa.

Para Beba no le queda otra opción más que aguantar el calor con la mejor actitud, ya que asegura, mudarse de estas zonas tampoco es una opción.

“Para moverte a otro lugar, el costo de vida en Estados Unidos y especialmente en San Diego se ha disparado por los cielos”, agrego, Beba Zarate.



El estudio agregó que en otros códigos postales de San Diego como el 92105, están también más expuestos a los efectos del calor, ya que un 88% de los habitantes no cuentan con vehículo y pasan más tiempo en la calle esperando por el transporte público.