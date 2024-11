El siguiente contenido ha sido proporcionado por California Department of Aging. Este contenido no representa las opiniones del equipo editorial de las estaciones locales de Telemundo. Haz click aquí para conocer más sobre California Department of Aging.

Un día a la vez. Así es como Georgina Zuniga vive desde el año 2020, cuando su papá fue diagnosticado con Alzheimer­­—uno de los cerca de medio millón de diagnósticos que se realizan cada año en los Estados Unidos.

“Ya nos imaginábamos, estábamos preparándonos mentalmente, pero nunca lo suficiente”, explica Georgina. Habían notado algunas de las clásicas señales: su papá empezó a olvidar ciertas cosas y repetía la misma información. “Nos dijimos, hay que ser pacientes y tratar de ayudarle lo más que podamos” asegura.

El papá de Georgina es Edgard Hugo Zuniga de 87 años. Fue piloto de la fuerza aérea en su natal Nicaragua y, por cuestiones de seguridad, vino con toda su familia a Los Ángeles.

Edgard siempre fue un hombre muy trabajador y amoroso con sus dos hijos. Por eso, verlo ausente por momentos, sentado en su silla de ruedas y sin querer comer, es una realidad muy difícil para Georgina y su familia. Pero a pesar de las dificultades que implica cuidarlo entre ella y su mamá, no lo cambiaría por nada. “Tenemos la satisfacción de que él está aquí con nosotras, no está en un centro de ancianos abandonado donde la familia no va a verlo”, explica Georgina, quien incluso dejó de trabajar para enfocarse en la salud de su padre a tiempo completo.

Los retos de ser cuidador

Así como Georgina, hay poco más de 4.5 millones de personas que cuidan a un ser querido en California y dedican casi 18 horas de cuidado cada semana, lo que representa un valor económico de 81 mil millones de dólares anuales. Según el Departamento de Servicios para Adultos Mayores de California el 65 por ciento de los adultos mayores que requieren cuidado personal lo reciben de familiares y amigos.

Se calcula que más de 6.7 millones de personas viven con Alzheimer en Estados Unidos. Cuidar a un ser querido que padece Alzheimer puede representar un reto, es por eso que las personas que realizan esta noble labor necesitan apoyo y sobre todo ser escuchados—no en vano estudios sugieren que una de cada cuatro personas que cuida a adultos mayores experimenta depresión.

Siendo noviembre el Mes Nacional de los Cuidadores de Familia, el Departamento de Servicios para Adultos Mayores de California reconoce el extraordinario trabajo de familiares que cuidan a la comunidad de la tercera edad y a personas con Alzheimer. Para apoyarlos y aliviar sus responsabilidades, cuentan con Centros de Recursos para Cuidadores y Agencias de Servicios para Adultos Mayores que ofrecen:

Apoyo relacionado con el estrés y el diagnóstico de la enfermedad

Consultas familiares y planificación de cuidado

Cuidado de relevo para el adulto mayor (Descansos para los cuidadores)

Consejería

Asesoría legal y financiera

Capacitación profesional sobre cuidado de pacientes

Educación sobre demencia y manejo de estrés, entre otros temas

¿Cómo podemos ayudar?

Si no eres cuidador de un familiar con Alzheimer, pero tienes amigos o compañeros de trabajo que sí, probablemente te preguntes cuál es la mejor forma de brindar apoyo. ”Necesitamos a alguien que nos comprenda y nos pueda ayudar a tener paciencia, el estrés es mucho”, explica Georgina, quien asegura que el apoyo emocional es muy importante para poder seguir adelante.

Hay diversas formas de brindar apoyo, como por ejemplo ofrecer cuidar al adulto mayor, ayudarlo con recados o trámites, prepararles comida, estar dispuesto a escucharlos o hasta incluso dejándoles una carta expresando agradecimiento y apoyo.

Un mensaje para los cuidadores

“Trata de mantener la paciencia con la persona”, admite Georgina. “Hay días extremadamente difíciles, uno aprende cada día algo nuevo con las personas con Alzheimer. Ser positivos, porque no es culpa de ellos, es la enfermedad”. Ella también asegura que hay que darles mucho cariño porque pueden sentirse solos. Así que le escribió esta carta a su papá:

Celebremos y agradezcamos a las personas que cuidan a un adulto mayor en nuestras vidas. Para más información sobre los recursos disponibles para cuidadores visite aging.ca.gov o encuentre opciones de apoyo adicional en Caring for the Caregivers, donde puede encontrar herramientas, capacitación y servicios para ayudar a los cuidadores a realizar esta labor.