December Nights, el gran festival navideño gratuito de San Diego, vuelve al Parque Balboa

SAN DIEGO - El mayor acontecimiento anual de San Diego, December Nights, vuelve al Parque Balboa el próximo fin de semana y es probable que atraiga a cientos de miles de personas a la celebración navideña.

Este evento gratuito de dos días de duración se celebrará los días 6 y 7 de diciembre y ofrecerá festividades navideñas, compras, puestos de comida, actuaciones en directo y mucho más.

Esto es todo lo que hay que saber sobre December Nights 2024 de San Diego.

¿Qué es December Nights?

December Nights del Parque Balboa es el acontecimiento navideño anual de San Diego que comenzó a finales de la década de 1970 y que en su momento se llamó Christmas on the Prado (Navidad en el Prado). Este evento,,celebra el espíritu de las fiestas con actividades para toda la familia, espectáculos de luces, actuaciones musicales, platos navideños y mucho más. El evento tiene lugar en el centro cultural de San Diego, con decenas de museos, y varios de ellos ofrecen entrada gratuita durante varias horas. Los visitantes también pueden visitar gratis varios de los museos del Parque Balboa. El evento suele durar dos días, el primer fin de semana de diciembre.

¿Cuándo será December Nights 2024?

December Nights se celebra el 6 de diciembre de 15:00 p.m. a 11:00 p.m. y el 7 de diciembre de 11:00 a.m. a 11:00 p.m., y ofrece festividades navideñas, compras, puestos de comida, actuaciones en vivo y mucho más.

Fiestas

Desde guías de regalos hasta eventos locales, estamos aquí para ayudarle a celebrarlo con estilo.

¿Cuánto cuesta ir a December Nights en San Diego?

December Nights es el mayor evento gratuito de San Diego. Habrá artículos y comida a la venta y algunos estacionamientos y museos pueden cobrar, pero la entrada al evento es gratuita.

¿Qué hay que hacer en December Nights?

New this year, a Ferris wheel will be offering free rides in front of the San Diego Air and Space Museum in the Pan American Plaza. Across the way, near the Municipal Gymnasium, watch professional skateboard demonstrations in the plaza.

Select museums will be offering free entry.

The Family Zone, a space designated with activities for kids, has been expanded from last year. Movie screenings of “Elf” and “Home Alone” will show on a screen outside the Comic-Con Museum.

Los escenarios para actuaciones y espectáculos estarán situados en el Starlight Bowl, frente al Teatro de Marionetas Marie Hitchcock, en la Plaza de Panamá frente al Museo de Arte de San Diego y en el Centro de Arte del Pueblo Español. Eche un vistazo al programa de artistas para planificar su visita y asistir a las actuaciones de grupos comunitarios como el San Diego Junior Theater, La Mesa Arts Academy Vocal o House of Scotland Pipe Band.

Visite los puestos de comida, tiendas y organizaciones sin ánimo de lucro. Consulte ahora la lista completa de alimentos, bebidas y comercios para empezar a planificar dónde comprar sus platos, bebidas y artículos navideños favoritos. Deténgase para felicitar las fiestas a Papá Noel y tómese un trago en el bar de especialidades.

Deja que la luz de las exposiciones de temporada te entusiasme para las fiestas. Mientras paseas por Balboa, no te pierdas las muestras festivas.

Como novedad este año, la ciudad de San Diego se ha asociado con San Diego Gas & Electric para realizar una campaña de recogida de calcetines en beneficio de los clientes sin techo de PATH San Diego. Los asistentes pueden dejar un par de calcetines nuevos en el stand de SDG&E, en el camión eléctrico de SDG&E frente a la Casa de Hospitalidad en la Plaza de Panamá o en el trineo Toyota Sienna. También se podrán comprar calcetines para donar en el stand de Merge 4 o en el Centro de Visitantes del Parque Balboa.

Después de 3 años cerrado al público, el emblemático Edificio Botánico de San Diego reabrirá sus puertas el 6 de diciembre tras la primera fase de un proyecto de revitalización. Con tantos acontecimientos en el parque, no deje de ver los elementos históricos restaurados del jardín, abierto de las 13:00 p.m., a las 19: 00 p.m., el 6 de diciembre y de las 12:00 p.m., a las 18:00 p.m., el 7 de diciembre.

Lo que hay que saber antes de ir

Para un acontecimiento tan grande, hay algunas normas que debe conocer antes de asistir.

¿Dónde puedo aparcar en December Nights?

Si opta por conducir hasta el parque, dispondrá de estacionamiento gratuito limitado en el zoológico de San Diego y en el City College.

Hay aparcamiento de pago en el Lote A de Inspiration Point, en el Lote B de Presidents Way, en Roosevelt Middle School y en San Diego High School. Las personas discapacitadas podrán aparcar en Park Boulevard, en el Fleet Science Center, en Space Theater Way, y en el Museo de Historia Natural, en Village Place.

El estacionamiento es limitado y los organizadores animan a los asistentes a utilizar medios de transporte alternativos, como viajes compartidos, transporte público o bicicletas. Este año habrá servicio de aparcacoches para bicicletas y scooters en Park Boulevard y Village Place.

Con un mayor volumen de tráfico en torno al evento, se proporcionarán aparcabicicletas gratuitos. Las paradas del servicio de transporte gratuito del evento se encuentran en City College, en las calles Tercera y A, así como en Beech Street a la altura de Kettner Boulevard.

Visite la página web "Cómo llegar a December Nights" para obtener una guía completa de todas las opciones de transporte.