Destinarán $12,1 millones más para mejorar el Aeropuerto Internacional de San Diego

SAN DIEGO - La Administración Federal de Aviación ha concedido esta semana al Aeropuerto Internacional de San Diego casi $12,1 millones para la construcción de una terminal, que forman parte de los aproximadamente $970 millones en fondos concedidos a aeródromos de todo el país.



"Invertir en las infraestructuras aeroportuarias de Estados Unidos no consiste sólo en modernizar pistas y terminales, sino también en hacer crecer las economías locales, crear empleo y garantizar la seguridad y la eficiencia de los viajes", declaró en un comunicado el Secretario de Transportes de EE.UU., Pete Buttigieg. "Con las subvenciones que anunciamos hoy -casi $1.000 millones en total- estamos ayudando a modernizar 125 aeropuertos de todo el país para que sus operaciones sean más seguras, accesibles y cómodas para los viajeros".

