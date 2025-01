SAN DIEGO - Mientras el miedo a una deportación crece en nuestra comunidad, algunos inmigrantes indocumentados se preguntan, qué pasaría con sus propiedades y otras pertenencias si son obligados abandonar el país.

Una de ellas, es Lizette, ella cruzó al país de forma irregular con su madre hace más de 30 años, desde entonces ha hecho una vida en San Diego con sus hijos, por lo que quiere saber cómo proteger sus bienes y pertenencias en caso de que su peor pesadilla se convierta en una realidad.

“Solamente he vivido toda mi vida aquí en San Diego y no podría acostumbrarme a dónde de yo vengo de México", dijo Lizette, quien asegura ser sandieguina de hueso colorado desde que pisó suelo estadounidense cuando era una adolescente.

Desde entonces no ha dejado de luchar para salir adelante, inclusive se graduó en cosmetología, aunque cuenta, que la necesidad la ha llevado a buscar otros trabajos, “Yo trabajo en un restaurante mexicano seis días, descanso un día. No le pido nada al gobierno", relató.

Lizette llama a Barrio Logan su casa desde hace varios años, en donde ha forjado un hogar con su 3 hijos, a quienes, dice, logró sacar adelante y proveerles un techo, con el sudor de su frente.

“Hago mis impuestos cada año y soy una buena ciudadana,” expresó Lizette.

A pesar de no haber visto en los recientes operativos de inmigración, que indocumentados sin récord criminales sean deportados de inmediato, Lizette asegura que no puede dejar de preguntarse, ¿Qué pasa si me deportan?

“Mucho temor y mucho miedo, mucha ansiedad. Los niños preguntan, ¿Qué pasaría si te lleva la migra?”, indicó.

Lizette dice que hace oraciones todos los días y quiere estar preparada para lo peor. Dijo que le preocupa perder sus pertenencias y el dinero que ha ahorrado, razón por lo que el abogado especializado en derechos del consumidor, Octavio Cardona, le aconseja a ella y a otros indocumentados, a poner sus bienes en orden.

Cardona dice, lo primero que Lizette debe hacer es revisar la política de su banco con respecto a los titulares de cuentas extranjeras.

“Hay bancos, no todos, pero hay varios que al saber que un cliente tiene una dirección fuera del país. Le pueden cerrar la cuenta sin avisarlo", explicó el abogado.

Asegura, que las personas con una hipoteca deben ahorrar lo suficiente para cubrir todos los pagos.

“Hipoteca, impuestos de la propiedad, posiblemente si tienen homeowners association. Todo se tiene que pagar como si uno estuvo aquí", dijo el abogado. De no hacer eso, el propietario se arriesga a que le ejecuten un juicio hipotecario y pierda su propiedad.

Lo mismo ocurre con los pagos del auto, especialmente si aún debe mucho del préstamo.

Tal vez requiera otorgar un poder notarial a alguien para que pueda encargarse de esto y otros asuntos financieros en su lugar.

“Ten mucho cuidado porque este proceso es como darle a una persona los derechos de hacer decisiones por uno”, advirtió Octavio Cardona.

Lizette asegura, que tiene a la persona perfecta para que tome su lugar, “la única persona de confianza es mi hija, tiene 27 años, ella se haría a cargo de cualquier cosa que pasara, ya lo he platicado con ella y estoy preparada".

Trámite de menaje

Si una persona es deportada a México, tiene la opción de hacer una carta poder simple en favor de una persona de su confianza o de un familiar, con la lista de sus bienes, adjunta.

Esa persona puede hacer el trámite de menaje de casa en el Consulado de México en San Diego o en cualquiera de sus 53 representaciones en Estados Unidos. Para más información, visite la página de la Secretaria de Relaciones Exteriores.