Surgen preguntas sobre por qué su asesino todavía tenía un arma después de atacarla

SAN DIEGO, California - Después de que una pareja casada fuera asesinada a tiros en su automóvil en el centro de San Diego, su familia quiere saber por qué su atacante todavía tenía acceso a las armas.

Christopher Farrell, de 26 años, ya había sido arrestado por un ataque a la esposa.

Telemundo 20 habló con expertos en violencia doméstica que dicen que Rachael Martínez y José Medina hicieron todo bien, simplemente no fue suficiente para superar lo que enfrentaban.

Familiares de Rachel y José los recuerdan con una altar que fue colocado en el lugar donde fueron asesinados hace tres días en el centro de San Diego. Karla González con los detalles.

Los hombres de 31 y 39 años dejan cuatro hijos, de entre 3 y 15 años, y su familia trata de darle sentido a todo.

Saben que Martínez había tenido una aventura con el atacante y luego presentó una orden de restricción contra él después de que él la agredió violentamente. También saben que la policía arrestó a Farrell por esto antes de que saliera al día siguiente con una fianza de $50,000.

Lo que no saben es cómo Farrell encontró a la pareja antes de la audiencia judicial del miércoles para renovar sus órdenes de alejamiento o cómo todavía tenía el arma que usó para matarlos a tiros.

"Creo que al menos, cuando lo liberaron, deberían haberlas recogido", dijo la hermana de Martínez, Charlene.

Michelle Tellez, especialista en empleo de Crisis House, dice que está de acuerdo.

"Esta persona es alguien que representa una amenaza, no solo para la persona a la que están acosando y han agredido, sino para el resto de la comunidad", dijo Téllez.

Téllez dice que las autoridades deberían haberle ocultado sus armas.

"Creo que todo se reduce a que no les creen. Sienten que tiene que suceder algo más drástico antes de que realmente se les tome en serio", dijo Téllez.

Una orden de restricción es necesaria para presentar cargos si alguien la viola, dice, pero un pedazo de papel no puede protegerlo físicamente.

"Aquí es donde debe entrar en juego un plan de seguridad", dijo Téllez. "¿Cuáles son los pasos que, por ejemplo, Rachael tendría que tomar en este caso para asegurarse de que ella permanezca a salvo, pero también de que sus seres queridos estén a salvo?"

Ella recomienda tener siempre a alguien en quien confiar y mantenerse al tanto de dónde se encuentra. Puedes considerar la posibilidad de que alguien te acompañe. O, si se trata de eso, aléjate por completo.

Téllez dice que es lamentable que la carga aquí, como sucede con demasiada frecuencia, recayera en las víctimas. Ahora, también está en su familia.

La policía dice que Farrell fue despedido de su trabajo como oficial de seguridad privada después de su arresto. En ese momento, la policía de San Diego dice que le quitaron su arma de servicio.

En el momento en que los oficiales de patrulla lo arrestaron y entregaron a Farrell la EPO, la policía de San Diego no recuperó ninguna arma personal de él, según el teniente del Departamento de Policía de San Diego, Jud Campbell.

"Durante el curso de la investigación de violencia doméstica, el detective asignado no encontró ninguna otra arma de fuego registrada a su nombre. Por esa razón, además del hecho de que no se reportó el uso de ningún arma de fuego en la violencia doméstica, el detective se enfocó en la investigación. En última instancia, como se indicó anteriormente, el caso no tenía pruebas ni corroboraciones suficientes para avanzar de inmediato", escribió el departamento en un correo electrónico a Telemundo 20.