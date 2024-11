Niño de 12 años muere en un tiroteo en una fiesta clandestina en National City

SAN DIEGO, California- Un tiroteo estalló en una gran fiesta clandestina en una casa abandonada en National City el viernes por la noche, matando a un niño de 12 años e hiriendo a otras cuatro personas, según la policía de National City.

Los oficiales de policía de National City respondieron a informes de disparos en 945 N Ave. alrededor de las 11:49 p.m.

Los oficiales llegaron al lugar para encontrar una casa abandonada que estaba siendo utilizada para una gran fiesta de más de 100 personas, en su mayoría adolescentes y adultos jóvenes, según el capitán de NCPD, Derek Aydelotte. Los oficiales pronto solicitaron más ayuda debido a la cantidad de heridos, la cantidad de asistentes a la fiesta y los informes de que los sospechosos de disparos todavía estaban en la escena, dijo la policía.

Los sospechosos huyeron de la escena antes de que llegara la policía, según NCPD. En este momento, no hay nadie bajo custodia.

Cuatro jóvenes fueron baleados y trasladados a un hospital, mientras que una persona murió en el lugar, a pesar de los esfuerzos por salvarle la vida, dijo la policía.

El fallecido fue identificado como Elijah Smith, de 12 años, confirmó NCPD a Telemundo 20 el domingo.

Los asistentes a la fiesta que deseaban permanecer en el anonimato le dijeron al reportero de Telemundo 20, M.G. Pérez, que vieron la fiesta anunciada en Instagram.

Los testigos también le dijeron a Telemundo 20 que escucharon disparos, pero pensaron que eran parte de la música alta que sonaba en la fiesta.

"Primero vimos la fiesta e íbamos a llamar a la policía porque había mucho ruido y un grupo de niños estaban como con linternas de teléfonos y luego escuchamos un montón de gritos", dijo la vecina Lara Cano. "Luego bajaron el volumen de la música y se gritaron los nombres de los demás", dijo.

"Escuché, creo que fueron cinco disparos, y luego los niños comenzaron a correr por todos lados. De esa manera, de esa manera, y fue entonces cuando derribaron la cerca y luego tal vez como cinco niños saltaron está cerca y luego fue cuando escuchamos a la policía venir", dijo Cano.

Telemundo 20 habló con la familia de la víctima, quien dijo que el niño de 12 años tenía un gran corazón y le encantaba hacer reír a la gente. Dijeron que no saben cómo terminó en esa fiesta. Su madre dice que se escapó mientras ella no estaba.

"Es una parte importante de nuestra comunidad. Mi familia. Es amado por muchos", dijo Oakley Smith, la hermana de Elijah.

Los detectives todavía están investigando este incidente. Se pide a cualquier persona que tenga información sobre el incidente que llame al número de no emergencia de NCPD al 619-336-4411 y pida hablar con un detective. Las llamadas telefónicas anónimas se pueden hacer comunicándose con Crime Stoppers al 619-531-1500 o www.sdcrimestoppers.org.

Personal del Departamento de Policía de San Diego, el Departamento de Policía de Chula Vista, el Departamento del Sheriff del Condado de San Diego y la Policía Portuaria respondieron a la escena del crimen.