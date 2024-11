“Dog Day Out”: Programa que conecta perros de refugio con posibles adoptantes

SAN DIEGO, California- Si alguna vez has estado interesado en adoptar una mascota, pero no estás seguro de lo que se necesita para adoptar una, el programa "Dog Day Out" del condado de San Diego puede ayudarte.

El programa "Dog Day Out" te ayuda a sacar a un perro de un refugio, ofreciéndole un descanso durante una parte del día.

“Te damos una mochila que incluye dulces para perro, toallas, toallitas y una tarjeta de reporte del perro, que nos ayuda a saber cómo se comportó,” explicó Manny Salazar, del Departamento de Servicios para Animales del Condado de San Diego. “Es como una pijamada.”

Además de socializar y hacer ejercicio, el programa promueve la adopción al equipar a los perros con un chaleco que dice “adóptame” mientras están fuera.

“El programa fue diseñado para perros que están estresados en las perreras o que no se adaptan bien al entorno,” dijo Salazar. “Es ideal para personas que no están listas para adoptar o acoger, pero que quieren interactuar con un perro. Les damos una lista de perros disponibles y los emparejamos con el adecuado.”

La mochila dice: "Estamos en una excursión. Puedes adoptar a este perro".

En octubre, 43 personas participaron en el programa de día de perros en ambas ubicaciones, según el condado.

El programa aún se encuentra en su etapa piloto, pero el condado espera que se convierta en algo permanente. Para obtener más detalles, haz clic aquí.

La Sociedad Protectora de Animales de San Diego también participa en el "Día del Perro". Además acaban de expandir el programa a todos sus otros campus.