Dueño de preescolar en Escondido pagará $ 200.000 por su política de “sólo inglés”

SAN DIEGO - Un centro preescolar del sur de California ha acordado pagar $200,000 para resolver las acusaciones de haber implementado una política de "sólo inglés" en dos de sus escuelas -incluyendo una en Escondido- y de haber tomado represalias contra una ayudante de maestra hispanohablante, se anunció el jueves.



El Departamento de Derechos Civiles de California, una agencia estatal encargada de hacer cumplir las leyes de derechos civiles de California, incluidas las relacionadas con la discriminación en el empleo, anunció el acuerdo que afecta a la escuela preescolar Leaps and Bounds.

Junto con los términos monetarios - que incluyen $ 35.000 para el ayudante que presentó una queja ante el Departamento de Derechos Civiles - Leaps and Bounds ha acordado poner fin a todas y cada una de las políticas de sólo Inglés y poner en práctica la formación de los empleados sobre las leyes estatales de derechos civiles. El Departamento de Derechos Civiles alega que la política de sólo inglés se aplicó en los establecimientos de Leaps and Bounds en Escondido y Fontana.



La ayudante, que trabajaba en el centro de Fontana, alegó en su denuncia que el personal y la dirección le prohibían hablar español en el trabajo.



Después de que una compañera de trabajo la oyera hablar en español, la auxiliar fue acusada de chismosear en el lugar de trabajo.



La dirección respondió más tarde haciéndole firmar un acuerdo por el que se comprometía a no hablar nunca en español a menos que tuviera que hablar con un padre que no supiera inglés, según su denuncia. Más tarde le redujeron drásticamente las horas de trabajo y, según el Departamento de Derechos Civiles, la ayudante se sintió discriminada por su origen cultural y se vio obligada a renunciar.

"Los educadores merecen sentirse reconocidos por su ascendencia, pero, en cambio, la supuesta prohibición lingüística de Leaps and Bounds fomentó una cultura laboral hostil que hizo que el personal se sintiera poco valorado y recibido", dijo el director del Departamento de Derechos Civiles, Kevin Kish, en un comunicado publicado el jueves. "Al tomar medidas para poner fin a esta política discriminatoria, la escuela está demostrando que es posible cambiar de rumbo y construir una cultura de inclusión que beneficie al personal y a las comunidades a las que sirven". No importa el idioma que hables o de dónde vengas, eres bienvenido en California".