Migrantes son deportados a Tijuana tras asistir a cita de migración en California

TIJUANA- Las deportaciones siguen su curso en la frontera y los repatriados son llevados por las autoridades migratorias en México al albergue federal que fue habilitado en Tijuana para darles un espacio seguro y apoyarlos en su nuevo inicio.

Sin embargo, alertan a sus connacionales, ya que afirman que fueron engañados y hoy se enfrentan a una nueva realidad lejos del que consideraban su hogar.

Miguel Ángel Ramírez deportado de Bakersfield, California, llegó a Tijuana la mañana de este martes deportado con un grupo de mexicanos que mantenían ya un proceso migratorio en Estados Unidos y se presentaron a una de sus citas, de donde ya no hubo vuelta atrás.

“La mera verdad, estamos arreglando un trámite de migración y todo, yo fui y me presenté y me detuvieron”, dijo Miguel Ramírez a Telemundo 20.

Asegura que no tuvo ni tiempo de reaccionar, ya que cuando menos lo pensó ya estaba en Tijuana.

Lo mismo ocurrió con Adrián, originario de Michoacán, quien por tercera vez fue deportado. Él fue esposado y repatriado luego de que se presentó ante las autoridades de ICE en Madera, California. Indicó que desde hace un año era monitoreado con un aparato en su pierna y una aplicación en su celular para obtener una visa tipo U.

"Estábamos arreglando papeles y nos quitaron todo, por eso les doy un informe de que no se presenten porque ahí los van a repatriar, sin deberle temerla. Dejé a mi esposa ahí afuera, me estaba esperando, me dieron una cita, que me iban a quitar los aparatos y me agarraron ahí me esposaron”, relató.



El albergue federal que les brinda refugio en la frontera es resguardado por Guardia Nacional, comenzó a recibir diversas camionetas del Instituto Nacional de Migración y unidades del transporte público que trasladan de El Chaparral hacia el albergue a los deportados.

Esta mañana un grupo de 13 personas, entre ellos Adrián y Miguel, arribaron al Albergue. Más tarde, llegó otra camioneta con tres personas más. Personal de diversas dependencias arribaron al sitio, también quienes preparan los alimentos para atender a los connacionales e incluso ciudadanos con donativos que buscan ayudar como Ana Machain.

“Entre más se pueda, la gente tiene que venir apoyar, porque no se sabe cuándo a nosotros nos toque, ahora por ti mañana por mí con muchísimo gusto”, dijo Ana.

En este centro para repatriados, los deportados como Adrián, esperan tener contacto con sus familiares para decidir su futuro inmediato. Dice que ha contemplado la posibilidad de intentar cruzar otra vez de manera ilegal, aunque no descarta hacer una nueva vida de este lado la frontera.



“Claro que sí, lo intentaría, pero si hay trabajo aquí y si está bien, para qué, mejor me quedaría aquí hacer vida con mi esposa, a esa no la dejo a mi chaparrita por nada”, añadió Adrián.

No pierden la oportunidad de enviar un mensaje a quienes están en una situación similar en Estados Unidos.

"Te ven latino y te levantan ya si te preguntan y no tienes papeles, te deportan, pero antes no, antes no te levantaban así nomás (…) Que se cuiden, lo menos posible que salgan, es lo que puedo decir”, advirtió Miguel Ramírez, deportado.



Durante el primer día de operaciones se atendieron más de 50 connacionales en el centro para repatriados, mientras que este martes se recibieron grupos pequeños para brindarles atención a través del programa “México te abraza”.