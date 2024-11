Dueños de una propiedad en City Heights lidian con la limpieza de un campamento

SAN DIEGO, California - Heces humanas, una freidora de aire y agujas son algunos de los artículos esparcidos en una propiedad privada en City Heights, cerca de la autopista Interestatal 805.

Se estima que aproximadamente una docena de personas vivieron en el campamento de personas sin hogar en algún momento. El problema es que el campamento estaba en propiedad privada.

"Creemos que este campamento en particular tiene unos tres meses de antigüedad. Hemos tenido problemas durante al menos un año en el que nos hemos comunicado con Caltrans sobre las personas que vienen a esta propiedad", dijo la propietaria Shelly Stewart.

La mayoría de la gente se ha ido, pero la basura permanece.

Los propietarios dijeron que el campamento emigró de la propiedad vecina, que es propiedad de Caltrans.

"Creo que Caltrans llegó y despejó su lado de la propiedad hace unos tres meses, que es en esencia cuando todos saltaron la cerca y terminaron de nuestro lado", dijo Jason Stewart.

Ahora tienen que averiguar cómo limpiar su propiedad y quién pagará por ella.

La única forma de traer el equipo pesado necesario para despejar el área es pasando por la propiedad de Caltrans.

"Nos informaron que tenemos que obtener un permiso de Caltrans para poder acceder aquí incluso para limpiarlo. Entonces, tengo que solicitar un permiso. Tengo que pagar por un permiso, entonces, pero es posible que renuncien al permiso, que ofrecieron potencialmente y la ciudad ofreció renunciar a las tarifas de vertedero y están tratando de ayudarnos a encontrar subvenciones para limpiar todo esto", dijo Stewart.

Los Stewart dijeron que un propietario vecino ha estado en contacto con Caltrans durante años tratando de resolver el problema continuo de los campamentos que aparecen en su propiedad.

La ciudad de San Diego no posee una propiedad que colinda con la casa de los Stewart, pero los están ayudando con la limpieza y protegiendo el área.

"La División de Policía Vecinal (NPD) del Departamento de Policía de San Diego está al tanto de las preocupaciones en esta área. Específicamente, la intrusión, la invasión, el alojamiento ilegal y otras violaciones han sido, y seguirán siendo aplicadas por NPD y los oficiales de patrulla según corresponda", dijo el portavoz de la ciudad de San Diego, Matt Hoffman, en un comunicado a Telemundo 20.

La familia Stewart está trabajando para resolver el problema, pero siguen siendo empáticos con las personas en esta situación.

"Ni siquiera está harto, pero no va a desaparecer. Nosotros, como individuos, no tenemos una solución y nosotros, como comunidad, no tenemos una solución para abordarlo y simplemente correr para limpiar los campamentos no va a funcionar", dijo Stewart.

Telemundo 20 se comunicó con Caltrans, pero no respondieron a nuestra solicitud de comentarios en este momento.