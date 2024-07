Ejército mexicano mantiene operativo de resguardo en Tijuana del primer túnel localizado este 2024

TIJUANA – Autoridades en Tijuana investigan el primer túnel localizado este 2024. Elementos de la guardia nacional y el ejército, este miércoles se veían cuidando y vigilando, montados sobre las unidades, del sitio de renta de camiones de comida, donde denunciaron las excavaciones al túnel en la calle Sor Juana Inés de la Cruz. El tunel estaría ubicado justo frente a las instalaciones de la guardia nacional y a solo unos metros de la frontera con Estados Unidos.

Leopoldo Tizoc Aguilar, secretario de seguridad ciudadana en Baja California, confirmó a Telemundo 20 que la detección del túnel en construcción surgió tras una denuncia anónima en SEDENA que la Secretaria General de la República está investigando. Las autoridades confirmaron que las excavaciones ahí buscaban conectar con otro túnel, localizado en 2022 en la colonia Nueva Tijuana.

“Ya están enteradas autoridades norteamericanas y obviamente está en investigación binacional para ver donde finaliza,” sostuvo Aguilar.

Este túnel, aseguraron es el tercero que encuentran en la zona, una inversión grande por parte del crimen organizado, de acuerdo con los expertos. “Implica una construcción que puede tomar meses sin ser detectados con los riesgos para quien construye y luego asegurarte que no se vaya a caer, etc., entonces es un método costoso,” sostuvo Andrés Sumano, investigador del colegio de la frontera norte.

Expertos explican que para que el túnel funcione, se requiere de elementos que realicen la excavación y muchas veces equipos de iluminación y hasta oxígeno, mismo que ya solicitó la guardia nacional durante los cateos para seguir con la investigación y poder saber hasta dónde va del otro lado. Añaden que ante lo complejo de la construcción de los túneles no les sorprende que trataran de utilizar uno viejo ya que – según Sumano- si no se realiza un monitoreo constante y trabajos para que definitivamente queden sellados, están en riesgo que vuelvan a ser utilizados.

Aunque la utilización de túneles en la frontera ya no es el método más popular, una vez que arrancan, aseguran son muy efectivos y pueden cruzar grandes cantidades de drogas o personas.“La táctica de preferencia para el fentanilo, por ejemplo, es en compartimento secretos, en carros particulares que cruzan la frontera, sin embargo, no deja de haber túneles ya sea para cruzar algo de drogas o también sobre todo el tráfico de personas, que es para lo que mas los utilizan,” añadió Sumano.

Al momento no hay detenidos en el caso y las autoridades en Estados Unidos no han confirmado si el túnel tiene salida en este lado de San Diego. Los investigadores, agregaron que, aunque la construcción de túneles parece no ser tan común, que existan más dependerá de los cambios en leyes migratorias y operativos más intensos para el cruce de drogas en las fronteras.