Lo que debes saber La advertencia de bandera roja estará vigente desde las 4 p. m. del lunes hasta al menos las 6 p. m. del miércoles para los valles interiores y las áreas montañosa

San Diego Gas & Electric insta a los clientes a estar preparados para otra ronda de posibles cortes de suministro eléctrico esta semana

Este es el comienzo más seco de un año hidrológico, que comienza el 1 de octubre, en la historia del sur de California

Se pronostican condiciones secas y ventosas para el lunes y hasta mediados de la semana en el condado de San Diego, y se espera un clima propicio para incendios para los valles y las laderas montañosas costeras, dijeron los meteorólogos.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, una advertencia de bandera roja y un aviso de viento estarán vigentes desde las 4 p. m. del lunes hasta al menos las 6 p. m. del miércoles para los valles interiores y las áreas montañosas.

Durante este tiempo, la humedad durante el día bajará al 20 % o menos en la costa, los valles y las montañas, dijo la meteoróloga de NBC 7, Brooke Martell. Los vientos del noreste generalmente serán de 20 a 30 mph con ráfagas de hasta 55 mph en nuestras áreas propensas a vientos habituales (corredor I-8 y al este de la I-15).

Yet another round of Santa Ana winds are expected this week with winds picking up Monday. In combination with critically dry vegetation and low humidity, elevated to locally critical fire weather conditions will continue through late Wednesday. pic.twitter.com/lOWj7EHB13 — NWS San Diego (@NWSSanDiego) January 12, 2025

San Diego Gas & Electric insta a los clientes a permanecer preparados para otra ronda de posibles cortes de suministro esta semana. El mapa de SDG&E muestra que hasta 54,937 clientes pueden verse afectados.

SDG&E map of potential customers affected by the public safety power shutoffs.

Para áreas como Alpine, los vientos alcanzarán su punto máximo de 6 p.m. a 4 a.m., mientras que los vientos sobre Pine Valley serán más fuertes a partir de las 3 a.m. desde el martes hasta el miércoles al mediodía. "Esto podría cambiar, pero da una idea de lo que podemos esperar de cara a las próximas 36 horas más o menos, dijo Martell.

La costa de San Diego verá un clima mayormente soleado durante la semana, con máximas a mediados de los 60.

Los valles del interior deben esperar algunos vientos racheados hasta el martes, con una mezcla de condiciones parcialmente nubladas y soleadas a mediados de semana, y máximas que oscilan entre los 60 y los 70 grados.

Se espera que las zonas montañosas experimenten condiciones soleadas y despejadas durante toda la semana, con posibilidades de lluvia, nieve y condiciones parcialmente nubladas para el fin de semana.

"Las condiciones de brisa persisten hasta el domingo por la tarde con vientos del noreste con ráfagas de alrededor de 25 a 40 mph y la humedad cae al 10% al 15%, manteniendo las áreas de condiciones climáticas críticas para incendios. Las ráfagas de viento caen brevemente por debajo de las 35 mph el domingo por la noche", dijo el NWS.

El domingo, el centro de San Diego estuvo mayormente soleado, con una máxima de 67 y vientos suaves. Se esperaba que la mínima durante la noche fuera de alrededor de 43.

El pronóstico de olas para el lunes en San Diego incluye una corriente de resaca de riesgo moderado, con olas de 2 a 4 pies, temperatura del agua de 55 a 57 y oleaje del oeste de 280 grados.

Además el flujo ventoso en alta mar aumentará el lunes por la tarde y continuará hasta el miércoles, con ráfagas cercanas a los 15 nudos.

No se esperan condiciones marítimas peligrosas hasta el viernes.

