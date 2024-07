Emiten orden de evacuación por incendio forestal en el condado de Riverside

SAN DIEGO- El Departamento de Bomberos del Condado de Riverside ha emitido órdenes y advertencias de evacuación derivado del incendio Nixon, el cual inició este lunes cerca de Tule Valley Road y Richard Nixon Boulevard en la comunidad de Aguanga alrededor de las 12:30 p.m.

#NixonFire [UPDATE] 7/29/24 7:00 p.m. - The fire has grown to 2,700 acres and remains 0% contained.



All EVACUATION ORDERS and WARNINGS remain in place.



EVACUATION ORDER AREA: Zones RVC-TULE2-A