La empresa de robotaxis Waymo empezará a circular por las carreteras de San Diego

SAN DIEGO - Los habitantes de San Diego podrían ver pronto los coches sin conductor de Waymo en las calles locales.

Sin embargo, los vehículos, propiedad de la empresa de taxis autónomos, aún no llevarán pasajeros. En su lugar, la empresa tuiteó que formarán parte de un proyecto para hacer avanzar la inteligencia artificial.

Para empezar, los coches intentarán circular por calles desconocidas de San Diego y Las Vegas, y después recorrerán al menos otras ocho ciudades.

On the road again: As Waymo prepares for broader scale, we're embarking on our largest road trip to date, visiting 10+ cities in 2025. First up: Las Vegas and San Diego.



Read more about how our road trips help advance the Waymo Driver's AI: https://t.co/96XzLSFV8O pic.twitter.com/UDCWOCkVOk