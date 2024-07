Enfermeros del hospital infantil Rady se van a huelga

SAN DIEGO - Los negociadores que representan a los enfermeros del Rady Children's Hospital se opusieron al último acuerdo con el hospital y han decidido ir a la huelga durante los próximos días en San Diego.

Impulsada por el aumento de los costos de la vivienda en todo el condado, la huelga se llevará a cabo de 6:30 a.m. a 8 p.m. lunes y martes en el Rady Children's Hospital, 3020 Children's Way, según un comunicado de Katie Langenstrass, directora ejecutiva de United Nurses of Children's Hospital Teamsters Local 1699.

La declaración del sindicato decía: "Si bien nuestro equipo de negociación llegó a un acuerdo, en última instancia depende de los miembros decidir, y han determinado que se queda muy corto para sus necesidades. Esta propuesta no aborda adecuadamente el alto costo de vida en San Diego, la ciudad más cara del país, ni cumple con los estándares necesarios para atraer y retener a las enfermeras talentosas que nuestro hospital necesita".

El comunicado dice que la negativa del hospital a cumplir con las demandas razonables los obligó a ocupar el puesto.

"A pesar de nuestros esfuerzos por colaborar con el hospital para garantizar que las enfermeras cruciales y especializadas permanezcan en servicio, el hospital ha optado por importar enfermeras de reemplazo de otros estados. Esta decisión, una clara muestra de falta de respeto hacia nuestras dedicadas enfermeras y los pacientes a los que atienden, solo fortalece nuestra determinación. Nos mantenemos firmes en nuestra misión de garantizar salarios justos, beneficios y el respeto que nuestras enfermeras merecen. No queremos ir a la huelga, pero no tenemos otra opción", dice el comunicado.

El contrato de 3 años de las enfermeras finalizó el 30 de junio y las negociaciones comenzaron en mayo.

El hospital dice que sus salarios son competitivos con los de otros hospitales de San Diego y el sur de California.

"Si no puedes mantener a los mejores enfermeros de pediatría en tu centro, entonces no estás sirviendo a tu comunidad de manera adecuada. Sí, es difícil para nosotros, tenemos enfermeros que tienen dos trabajos, enfermeras temerosas de cómo van a pagar su hipoteca, pero también estamos realmente preocupadas por los niños de esta comunidad. Necesitamos mantener a todas las enfermeras que están en ese edificio en este momento, y tenemos miedo de que se vayan", dijo Katie Langenstrass, enfermera pediátrica.

"Tengo plena confianza en que podemos brindar toda la atención necesaria a estos niños en estas próximas 48 horas. Esperamos dar la bienvenida a nuestras enfermeras el miércoles por la mañana, cuando termine la huelga, y siempre estamos abiertos a volver a la mesa de negociaciones y dejar esto atrás", dijo Patrick Frias, MD, presidente y director ejecutivo de Rady Children's.

El hospital dice que ha contratado a varios cientos de enfermeros pediátricos de algunos de los principales hospitales infantiles del país para reemplazar a varios de los niños durante la huelga.