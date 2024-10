Enjambre de abejas pica a una mujer cientos de veces en Scripps Ranch

SAN DIEGO - Varios padres de un barrio de Scripps Ranch están preocupados por sus hijos después de presenciar cómo un enjambre de abejas picaba a tres personas, entre ellas una niña. La policía dice que la mujer herida en el ataque recibió cientos de picaduras.

El vídeo del timbre de una puerta captó los gritos para que llamaran al 911 mientras se desataba el caos en torno a las 5 p.m. del lunes en Fairbrook Neighborhood Park, en Scripps Ranch.

"Oí a una señora gritando al otro lado de la calle", dijo Val Catanzarite.

Catanzarite afirma que acababa de llegar al parque con su nieta de 5 años cuando oyó el grito de auxilio y vio a una mujer cubierta por las abejas.

"Estaba cubierta", dijo Catanzarite. "Estaba boca abajo en la acera. Debía de haber miles de abejas". El médico jubilado corrió al rescate, pero a pesar de los múltiples intentos por ayudar a la mujer, no pudo acercarse. "Tomé una toalla del coche y traté de espantarlas, y ellas vinieron a por mí", dijo Catanzarite.

Al abuelo, de 70 años, se le heló la sangre al pensar en su nieta, que sufrió ocho picaduras.

"Mi nieta está totalmente asustada. Es una niña de cinco años, simplemente traumatizada", dijo Catanzarite.

Un día después del ataque, las abejas siguen zumbando alrededor de la cubierta verde del parque.

Un informe de hace dos semanas de la aplicación "Get It Done" de la ciudad de San Diego informaba de que las abejas eran un peligro para las personas y los niños que caminaban por la acera. La zona está acordonada y el ayuntamiento y los exterminadores trabajan para solucionar el problema.

Mientras tanto, Catanzarite y sus vecinos dicen estar superando la angustia por lo ocurrido.

"Para mí, el trauma es la nieta y la otra persona herida por la que no pude hacer nada", dijo Catanzarite.

Los vecinos dijeron a NBC 7 que la mujer fue dada de alta del hospital el miércoles por la noche.

NBC 7 se puso en contacto con la empresa de control de plagas. La empresa de control de plagas se puso en contacto con NBC 7. Su servicio de atención al cliente nos dijo que debíamos esperar una respuesta el jueves.