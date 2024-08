Erosión de acantilados amenaza parte de Sunset Cliffs Boulevard, lo que obliga a realizar reparaciones

SAN DIEGO - La erosión del acantilado en Sunset Cliffs Boulevard obligó a los trabajadores municipales a intervenir este lunes. Una pequeña sección de la calle cerca de Guizot Street fue desplazada hacia el este unos 5 pies.

La ciudad de San Diego consideró urgente intervenir para proteger a los visitantes y las infraestructuras.

El personal de la calle retiró la barandilla deteriorada y desplazó la acera, la señalización vial y ambos carriles de circulación. Junto a la nueva barandilla se han instalado vallas de madera para limitar el acceso.

Coastal erosion of the bluffs at Sunset Cliffs is threatening a small section of Sunset Cliffs Blvd near Guizot St. City crews will be starting urgent work today to protect visitors and the surrounding infrastructure. pic.twitter.com/yFJVOTKWuG