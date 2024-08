Esta tienda de segunda mano en North Park apoya el rescate mascotas cada mes

SAN DIEGO - Una tienda de segunda mano recién inaugurada en el corazón de North Park pretende ayudar a encontrar un hogar para siempre a mascotas que lo necesiten.

BeLoved Finds Thrift & Vintage, situada en el 4129 de la calle 30, abrió sus puertas en mayo. La tienda vende una gran variedad de artículos de decoración para el hogar, pero también acepta artículos relacionados con mascotas. Los guardan por separado hasta final de mes, momento en el que los donan a una protectora de animales elegida por los empleados.

"Aceptamos collares, arneses, comida sin abrir, bolígrafos, jaulas, cuencos de agua, camas para perros y gatos… cualquier artículo para mascotas que se te ocurra que esté lo suficientemente limpio y nuevo como para dárselo a una familia de acogida", explica Susan Kaplan, propietaria de BeLoved Finds, a NBC 7.

Susan Kaplan, propietaria de BeLoved Finds Thrift & Vintage en North Park, sentada frente a su tienda el 21 de agosto de 2024.

Kaplan empezó a trabajar con animales muy joven.

"Ya cuidaba mascotas en la escuela media por dinero y luego en la secundaria por dinero", dijo. "Me pagué la universidad paseando perros".

En 2010, lanzó BeLoved Pet Sitting, un negocio de cuidado de mascotas con sede en San Diego que ahora tiene alrededor de 675 clientes, dice Kaplan. Este año decidió que era el momento de retribuir a los animales en mayor medida y firmó un contrato de alquiler de un año para BeLoved Finds, que finalizará en mayo de 2025.

"Espero que cada mes ayudemos a unos 50 animales", dice Kaplan.

Kaplan quería que su segundo negocio incluyera otro tema cercano a su corazón: comprar artículos de segunda mano.

"Llevo toda la vida comprando. Las ventas de garaje, las ventas de bienes, el ahorro", dijo Kaplan. "Me gusta unir todas mis aficiones y convertirlas en trabajo".

Interior de BeLoved Finds Thrift & Vintage el 21 de agosto de 2024.

Además de donar artículos para mascotas, Kaplan colabora cada mes con una asociación de rescate para celebrar un evento de adopción frente a BeLoved Finds.

El próximo evento de adopción está programado para el sábado 7 de septiembre, de 11 a.m. a 3 p.m., con Tragic to Magic, un rescate sin fines de lucro con sede en Rosarito, México, para animales sin hogar, enfermos y abandonados. Tragic to Magic es una de las organizaciones que participan en "Desocupar los Albergues", la campaña de adopción y donación de mascotas de un mes de duración de NBC 7 y Telemundo 20.

Si quieres donar artículos para mascotas, puedes dejarlos en los contenedores del callejón trasero de BeLoved Finds. Los empleados vacían los contenedores cada cierto tiempo.

La tienda abre de miércoles a domingo de las de 10 a.m. a 6 p.m. Los viernes y sábados cierra hasta más tarde.

Los interesados en ser uno de los refugios del mes pueden rellenar una solicitud en el sitio web de BeLoved Finds.

Un cartel delante de BeLoved Finds Thrift & Vintage el 21 de agosto de 2024.

Haga clic aquí para obtener más información sobre Clear the Shelters y encontrar un refugio participante cerca de usted.