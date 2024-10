Conoce los eventos de Halloween para realizar en San Diego en esta temporada espeluznante

SAN DIEGO- Es posible que las hojas de nuestros árboles no cambien de color como lo hacen en la costa este, pero otoño se presenta de otras formas en San Diego, las señales están aquí en las decoraciones espeluznantes que ya comienzan a verse en casas y comercios.

Con la temporada de otoño llega Halloween y San Diego tiene varios eventos espeluznantes para celebrar la festividad, desde eventos embrujados hasta funciones familiares.

Aquí hay un resumen de lo que la mejor ciudad de Estados Unidos tiene para ofrecer en esta temporada:

Halloween embrujado

The Haunted Trail y The eXperiment Maze

27 de septiembre al 2 de noviembre | Parque Balboa | $37+

Visita “The Haunted Trail” y “The eXperiment” para disfrutar de dos experiencias fantasmales en un solo lugar. El laberinto de 3,500 pies cuadrados es el hogar de "Fairy Tale Freaks" como "Moldy Locks" y sus 3 osos devoradores de hombres. Si eso no es lo suficientemente aterrador, el Haunted Trail de una milla de longitud cuenta con un cementerio lleno de fantasmas y un granero cargado de motosierras. Las mejores entradas estarán disponibles para tiempos de espera más cortos. El estacionamiento es gratuito.

Carlsbad Strawberry Company’s Haunted Corn Maze

4 de octubre al 2 de noviembre, 7 - 10 p.m. | Carlsbad | $25+

En asociación con la Fundación Laguna Agua Hedionda, “Carlsbad Strawberry Company’s Haunted Corn Maze” se convierte en una experiencia espeluznante que hará que tu corazón se acelere. Si bien los rincones espeluznantes del laberinto de 1.5 millas de maíz, están contemplados para audiencias adolescentes y adultas también hay calabazas, atracciones, juegos y comida durante los fines de semana de otoño.

Gaslamp Walking Tour

Gaslmap Quarter Arch, 209 Fifth Ave| $ 37

Camina por el centro de San Diego en busca de la oscura historia, los crímenes reales y las inquietantes historias de fantasmas que impregnan el distrito de Gaslamp. El recorrido examina lugares inusuales y oscuros donde los asistentes aprenderán sobre "un hotel y hospital embrujado activo", "la ubicación de la Zona de la Muerte en el centro de la ciudad", "Las incursiones del centro de Stingaree" y más.

Otras opciones que se ofrecen incluyen un recorrido en autobús, una búsqueda paranormal y un recorrido a pie.

Disponible para fechas y horarios selectos que varían según el tour. La duración del recorrido es de alrededor de 2 horas y los participantes caminarán un total de 1.5 millas en más de 30 ubicaciones.

Diversión festiva y familiar

Balboa Park Halloween Symphony

27 de octubre, 2 p.m., Spreckles Organ Pavilion | Gratis

El Concierto Anual de Halloween de la Sinfónica Juvenil de San Diego regresa al Spreckels Organ Pavilion con Raúl Prieto Ramírez en el órgano. Las orquestas de cuerdas de obertura, cuerdas sinfónicas y cuerdas de concierto están listas para actuar en una experiencia especial de concierto de Halloween.

Chula Vista The Count's Halloween Spooktacular Abierto

14 de septiembre al 3 de noviembre, Sesame Place | $ 67.99.

Para una atracción un poco menos espeluznante, Sesame Park es una gran opción para celebrar con niños. Habrá dulce o truco en el parque, espectáculos de Halloween, baile, una búsqueda del tesoro, juegos, el Desfile de Halloween de Plaza Sésamo y más. Ponte tu disfraz más divertido y asegúrate de aprovechar las oportunidades únicas para tomar fotos en Sesame Place.

Carlsbad Brick-or-treat

Sábados y domingos de octubre | $ 84

El evento Brick-or-Treat está incluido con la compra de boletos y pases selectos en Legoland. Un pase de 1 día comienza en $ 84 por persona. Legoland estará lleno de actividades con temática de Halloween como una búsqueda del tesoro, fiestas de monstruos, estaciones de dulces, un encuentro y saludo de momias, actuaciones musicales y más. La mercancía de temporada de Halloween también estará disponible para su compra en la tienda BIG.

La Jolla, Halloween Aglow,

25 y 26 de octubre, 6 - 8:30 p.m., Birch Aquarium | $30-40

Birch Aquarium se transforma durante un fin de semana para organizar un evento de Halloween familiar con música en vivo de Billy Lee y los Swamp Critters, juegos y más. La "Experiencia de Luz Viva" muestra la bioluminiscencia y fluorescencia del océano, así que asegúrate de usar un disfraz con temática oceánica.Se requiere inscripción previa.

Trick-or-Treat en India Street

27 de octubre, 3:30 - 7:30 p.m., India Street

La famosa calle India Street en Little Italy pronto se llenará de monstruos en busca de dulces este Halloween. Las familias están invitadas a detenerse en los negocios para pedir dulces y ver el gigantesco Jack Skellington de 13 pies "Nightmare Before Christmas" y las grandes pilas de calabazas en la Piazza della Famiglia. Los mapas de los negocios participantes estarán disponibles en la Piazza en India y W. Date Street. La calle Cedar hasta la calle Grape estará cerrada por el evento.

BOO! By The Bay Halloween Carnival

26 de octubre, 12 - 6 p.m., Mission Bay | Gratis

Más de 100 vendedores estarán en el jardín de Ski Beach Park, dentro de Mission Bay Park. Desde actuaciones espeluznantes hasta selecciones de alimentos y bebidas de temporada, el green estará lleno de entretenimiento para todos. Experimenta el laberinto embrujado inmersivo de verdaderos terrores de Fright for Future. Disfruta de la temporada espeluznante mientras también hace un esfuerzo por desviar los desechos de los vertederos en este evento de cero desperdicios.

SeaWorld Spooktacular

Viernes a domingo, 6 de septiembre al 3 de noviembre, Sea World | $ 67.99.

Embárcate en la nueva aventura de Halloween con temática de piratas. Dirígete al huerto de calabazas y disfruta de las festividades durante este evento diurno.

University Heights Fall Festival

19 de octubre, 10 a.m. - 5 p.m., Birney field, 4324 Park Blvd. | Gratis

El festival ofrece yoga comunitario, música en vivo de bandas locales, así como comida y un jardín de cerveza y vino. Disfruta del mercado de artesanos, productores y comunitarios, donde puedes comprar joyas y artículos para el hogar. Las actividades gratuitas y con boleto para los niños incluyen una carpa de arte, una carpa de ciencias, casas inflables, pintura facial y más. También hay un concurso de pasteles de temporada horneados y degustaciones y un paseo en carruaje tirado por caballos.

Santee Lakes Spooktacular el

26 de octubre, 10 a.m. - 2 p.m., Lake 1 y 2 | Gratis

La segunda edición anual de Spooktacular and Trunk-or-Treat está de regreso, con los invitados especiales Jack Skellington y Sally. El día macabro ofrece camiones de comida, juegos, inflables, pintura facial, un set de DJ y más. Mary's Donut Walk y los baúles / puestos decorados de las empresas locales ofrecerán muchas golosinas.

Halloween at the Station

27 de octubre, 12 - 4 p.m., Ingram Plaza | Gratis

La celebración familiar de Halloween de Liberty Station comienza en Ingram Plaza con entretenimiento en vivo, una exhibición de autos de Hollywood, carreras de obstáculos inflables, artesanías y dulce o truco. Llega con tu disfraz más elaborado y participa en el concurso, dentro de una de las cinco categorías: 0-6 años, 7-15 años, 16+ años, disfraces de mascotas y disfraces de grupo. Se otorgarán premios especiales. Este evento se realiza en asociación con el Club Rotario y Feeding San Diego para participar en la Colecta de Alimentos Unidos para Combatir el Hambre. Liberty Station pide a los asistentes que apoyen donando alimentos no perecederos.