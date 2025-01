Experto analiza medidas de seguridad en eventos a raíz de atentado en Nueva Orleans

SAN DIEGO - La ciudad de San Diego alberga cada año numerosos eventos multitudinarios que atraen a millones de personas de todo el mundo.

En 2023 se instalaron bolardos en la Quinta con Broadway para bloquear el tráfico y mantener la seguridad de los peatones. De forma similar a los bolardos de San Diego, la ciudad de Nueva Orleans instaló bolardos a lo largo de Bourbon Street hace 10 años.

Los responsables de la ciudad de Nueva Orleans afirman que retiraron temporalmente los bolardos porque en ellos se incrustaban desechos, entre ellos las bolas de Mardi Gras. La ciudad tenía previsto reponerlos a tiempo para la Super Bowl, a principios de febrero.

En las manzanas donde no había bolardos, había patrullas de policía bloqueando la calle.

"Este terrorista en concreto dio la vuelta y se subió a la acera y sorteó el objetivo más difícil, en el que teníamos un vehículo, teníamos barreras, teníamos agentes, y aun así consiguió pasar", declaró la superintendente de la policía de Nueva Orleans, Anne Kirkpatrick.

Moses Castillo fue detective supervisor del Departamento de Policía de Los Ángeles durante 30 años. En ese puesto, ayudó a coordinar las medidas de seguridad para grandes eventos.

"Intentamos ver dónde pueden causar más daño los individuos, e intentamos poner barreras para evitarlo", dijo Castillo.

Como parte de esos esfuerzos de preparación, dijo que la policía local examina la cantidad de gente que se espera en el evento y la visibilidad de las salidas y entradas.

Castillo dijo que el funcionamiento de los bolardos en Nueva Orleans puede haber añadido una protección adicional, pero no habría impedido que el sospechoso llevara a cabo el acto.

"Podría haber creado una disuasión, en primer lugar, pero también habría hecho que este individuo encontrara otra manera", dijo Castillo. "Van a encontrar la manera de cometer lo que se propongan hacer, hagamos lo que hagamos".

En el futuro, Castillo espera un perímetro de seguridad de varios niveles con registros minuciosos en los que participen perros K-9 y perros rastreadores.

"Vamos a ver muchos más K-9. Vamos a ver muchos más helicópteros. Vamos a ver mucha más presencia policial, tal vez un alcance a nuestros socios de la Guardia Nacional en estos eventos debido a una demostración de fuerza que podría ser un elemento de disuasión", dijo Castillo.

Esté donde esté, Castillo recomienda mantenerse alerta e informar de cualquier actividad sospechosa que le llame la atención.

En una declaración enviada por correo electrónico, el Departamento de Policía de San Diego dijo, en parte, "El Departamento de Policía de San Diego sigue trabajando en colaboración con nuestros socios locales, estatales y federales para identificar cualquier amenaza a San Diego. En este momento, no hay amenazas conocidas a nuestra ciudad. Estamos listos para responder o ayudar de cualquier manera si se dispone de información".

El gobernador de California, Gavin Newsom, también respondió al ataque de Nueva Orleans, diciendo, en parte: "Si bien actualmente no hay amenazas creíbles conocidas dirigidas a eventos en California, los californianos deben permanecer alerta e informar de cualquier actividad sospechosa en las reuniones públicas de hoy".

