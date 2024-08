Familia de Lincoln Park lo pierde todo en incendio; comunidad se une para apoyarlos

SAN DIEGO – Un devastador incendio dejó en la calle a una familia conformada por cuatro integrantes en el área de Lincoln Park.



En un abrir y cerrar de ojos, Cinthia Pedraza y su familia perdieron todas sus pertenencias en este incendio ocurrido la tarde del domingo 21 de julio, a la altura del 343 de la calle Gloria en San Diego.

“Y es muy muy feo, pasar hambres, pasar todo, entonces yo trato de ser fuerte por mis hijos, pero si todas las noches, es lógico, perdí todo”, dice Cinthia Pedraza.

Cinthia y su familia lo perdieron todo en el incendio y ahora piden ayuda de la comunidad para recuperarse. Foto: Telemundo20

Para ella lo más difícil es ver las caras de tristeza de sus pequeños quienes ahora no tiene un techo donde vivir



“Por lo menos si yo tuviera un lugar a donde irme, pues empiezo de cero con mis cosas, ya empiezo a comprar mis cosas, pero así, o sea no, y yo no quiero que ellos me vean así, porque para ellos es una situación difícil también porque pues no tienen su espacio”, agregó Pedraza

Lo que no se calcinó, terminó impregnado del fuerte olor a humo.



“Todo, ver la situación en la que estoy, pero, pero yo sé que voy a salir de esta”, dice Cinthia.

A varios días de este lamentable suceso, aún no logran recuperarse, por lo que algunos miembros de la comunidad y amigos de los afectados, decidieron unirse para apoyarlos a través de la venta de comida, con la esperanza de se recuperen lo antes posible.

“Estamos vendiendo, picadillo, mole, aguachile, carne de puerco en salsa verde, y tostadas”, indicó Rosa Castro, quien forma parte del grupo de ayuda.

Y es que muchos se han conmovido con la historia de esta familia

“Perdieron absolutamente todo entonces es algo muy triste, los recuerdos de la niña, los recuerdos del niño, entonces es algo que duele y más cuando las personas son cercanas a ti”, relató Clarissa López, participante de la venta de comida.

Cabe señalar que también se habilitó una página para la recaudación de fondos en apoyo a Cinthia y su familia. Si usted desea ayudar, presione aquí.