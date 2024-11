“No se lo merecían”: familia llora a pareja asesinada en un tiroteo en el Little Italy

SAN DIEGO - Los detectives de homicidios de la policía de San Diego están dando a conocer los nombres de las personas involucradas en el doble asesinato del miércoles por la mañana en el centro de la ciudad y el hombre que se cree que es el responsable.

El marido, José Medina, de 39 años, y la mujer, Rachael Martínez, de 31, fueron víctimas de una emboscada. Ambos murieron por disparos mientras esperaban en su coche una vista en el juzgado.

Los dos estaban pidiendo al tribunal una orden de alejamiento permanente contra Christopher Farrell, de 26 años.

La policía de San Diego reveló la identidad de las víctimas del tiroteo ocurrido en Little Italy. También informó la identidad del agresor .Alexis Rivas con los detalles.

Tras matar presuntamente a la pareja, Farrell fue abatido a tiros en un tiroteo con agentes de la policía de Harbor en Little Italy.

En las calles Union y Ash, donde fue asesinada la pareja, se está empezando a construir un altar en la acera. Los familiares dicen que han traído velas y flores para mostrar su afecto y agua bendita para rociar el suelo.



A la tristeza por la trágica muerte de José Medina y Rachael Martínez se suman los cuatro hijos que les sobreviven. Los más pequeños tienen menos de 5 años.



"Anoche abracé a mis sobrinitos y los llevé a casa", dijo Charlene Martínez, hermana de Rachael Martínez. "Eso realmente me hizo sentir como muy triste porque no tienen a su mamá para darles un beso de buenas noches. No tienen a su padre para darles un beso de buenas noches".

El 14 de noviembre de 2024 comenzó a construirse un santuario en la acera para José Medina y Rachael Martínez en el centro de la ciudad.

Rachael Martínez y José Medina estuvieron juntos 12 años. José Medina procreó a los dos hijos menores y crió a los dos mayores de Rachael Martínez como si fueran suyos.



El hermano de José Medina no pudo contener las lágrimas en la vigilia familiar del jueves por la noche.

"Nunca imaginé que mi hermano y su pareja morirían de esa manera. No se lo merecían. Se querían mucho. Mi hermano luchó por tener a su familia unida", dijo Raúl Medina.



José Medina trabajaba en la construcción. Era capataz de una cuadrilla de paneles de yeso. Rachael Martínez era cuidadora privada a domicilio. Los dos hacían el catering de muchas reuniones familiares.

" Ellos daban cualquier cosa a cualquiera. Si estabas necesitado, estaban ahí para ayudarte. Te daban hasta el último dólar. Simplemente tenían algo para darte", dijo Charlene Martínez.

La policía dice que los dos fueron asesinados intentando conseguir una orden de alejamiento permanente contra Farrell. Él era un guardia de seguridad contratado por MTS, con quien Rachael Martínez tuvo un breve romance. Charlene Martinez afirma que, mientras la policía investigaba la supuesta agresión sexual a Rachael Martinez tras la ruptura, debieron confiscarle todas las armas.



De momento, no puede superar la pérdida de su hermana menor y su cuñado.



"Tengo mis momentos en los que decido dejarme llevar y empezar a llorar por mi hermana", dijo Charlene Martinez.

La esperanza de Charlene Martinez es que los niños tengan la oportunidad de una vida feliz y próspera a pesar de la prematura muerte de sus padres.