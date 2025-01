Familia pierde su casa en un incendio forestal en Mission Valley: “Nos quedamos sin nada”

Un incendio forestal que ardió cerca del centro comercial Fashion Valley hace casi una semana se contuvo en solo 3 acres, pero fue lo suficientemente grande como para destruir la casa de una madre y sus dos hijos.

La casa de Tina Burell está situada en la cima de una colina cerca de Friars Road. Su familia había estado viviendo en ese condominio de Mission Valley durante los últimos nueve años antes de que se incendiara el martes pasado.

"De un día para otro, no tienes nada. No tienes calcetines, ni ropa interior. Son solo las pequeñas cosas que das por hecho", dijo Burell.

A brush fire near Fashion Valley Mall raced up the hillside towards homes, damaging one building. NBC 7’s Shandel Menezes reports on Jan. 21, 2025.

Con la ayuda de su empresa, Burell se ha estado quedando en un hotel mientras busca un nuevo lugar para vivir. "Espero poder dormir de nuevo", dijo Burell. "Realmente no he dormido. Tengo mucha ansiedad".

Grabó videos de los daños cuando se le permitió volver a entrar para recuperar efectos personales que podrían haberse salvado.

"Está destruido", dijo Burell. "Huele horrible. Apenas se puede respirar cuando entras. Probablemente había tres pulgadas de agua. Hay ceniza. Hay hollín, de todo. Quiero decir, se puede ver el cielo. El techo está quemado".

Por la maleza quemada, se puede ver que había fuego por todo el condominio de Burell, pero no hay marcas de carbón en la pared que conduce a su casa. El techo, sin embargo, estaba en llamas. Hay evidencia de eso.

En ese momento, dentro estaba su hija de 26 años, Brittany Nicholas. Burell dice que escuchó una explosión, que todo el condominio se sacudió y que empezó a oler humo. Nicholas escapó con el perro de la familia. Su gato no sobrevivió."Dijeron que no podíamos volver a entrar, que estaban llamando a la Cruz Roja y que era inhabitable", dijo Burell.

Otras personas en el complejo dicen que se incendiaron dos postes de electricidad y que la explosión fue un transformador cercano. Eso puede explicar por qué el techo se incendió primero. Los bomberos dicen que todavía están investigando la causa.

"Traumático", dijo Burell. "Nunca lo esperas. Llevo allí nueve años".

Burell está agradecida de que todavía tiene a su familia y un trabajo. Sin embargo, averiguar el resto está resultando una dificultad angustiante. Ella dice que el condominio de al lado también sufrió daños, pero no está segura de cuánto o si los residentes viven allí.