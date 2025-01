Familias de víctimas de incendios se preguntan qué más pudo hacerse

La casa estaba ardiendo con su cuñado y su sobrino adentro cuando Jackie McDaniels llamó a un camión de bomberos y pidió ayuda.

"Quien esté allí ya no está vivo", recuerda que le dijo uno de los bomberos antes de instarla a huir de su barrio de Altadena. "Pido a Dios que lo estuvieran. Pero fue horrible tener que dejarlos allí".

Ahora McDaniels, como tantos otros, se enfrenta a la apasionante realidad del dolor y a preguntas sobre qué más se podría haber hecho. Los expertos dicen que estos sobrevivientes son ellos mismos víctimas; Los incendios que arrasaron el área de Los Ángeles este mes fueron feroces y de rápido avance.

"En realidad, es una bestia diferente de incendio cuando se trata de esta entidad que se propaga y es un caos total", dijo Benjamin Hatchett, meteorólogo de incendios del Instituto Cooperativo para la Investigación de la Atmósfera de la Universidad Estatal de Colorado.

Pero eso no alivia el dolor ni las preguntas para las familias de las más de dos docenas de muertos, algunos incapaces de escapar, otros inconscientes de lo que se avecinaba, habiendo sobrevivido ilesos a otros incendios.

Entre los muertos se encuentra Dalyce Curry, quien se codeó con algunas de las élites del viejo Hollywood en su juventud. Para su familia, ella tenía un nombre diferente.

“Mamá Dee, ese es el incendio”, recuerda haber dicho su nieta y tocaya, Dalyce Kelley, mientras llevaba a la mujer de 95 años a su casa en Altadena el 7 de enero después de un día de pruebas médicas.

Pero las llamas que vieron parecían muy lejanas y la electricidad seguía encendida. Ahora Kelley desearía haber hecho más preguntas, desearía haber regresado antes.

"Viviré con ese arrepentimiento por el resto de mi vida", dijo.

Esto entristece a Jennifer Marlon, científica investigadora del clima y los incendios forestales de la Escuela de Medio Ambiente de Yale. Dijo que estaban en juego factores más importantes: el verano fue el más cálido registrado en California, secando la vegetación que alimentó las llamas.

“En general, estas no son situaciones que la gente realmente podría haber anticipado”, dijo. "Es increíblemente trágico que la gente se culpe a sí misma y esté atormentada por la culpa".

Sin embargo, es una respuesta común, dijo Tory Fiedler, gerente de salud mental en desastres de la Cruz Roja que está ayudando a coordinar la respuesta a los incendios forestales.

“La mayoría de nosotros obtenemos nuestro sentido de identidad y valor de lo que hacemos al servicio de los demás”, dijo.

“Cuando no puedo hacer eso, me siento mal por eso”, añadió. “Me siento culpable por no haber podido ayudar. No hice lo suficiente. Yo sobreviví y otras personas no, y no puedo ayudarlos. Y no es sólo que yo sobreviví y otras personas no, sino que no sé qué hacer al respecto”.

Para agravar el dolor está el hecho de que muchas familias todavía están esperando la notificación formal del médico forense, un proceso que podría llevar semanas.

Durante esa dolorosa espera, Carol Smith ha estado orando. Su hijo, Randy Miod, un surfista de 55 años, conocido entre sus amigos como Craw Daddy, había vivido en su casa de Malibú durante tres décadas, primero como inquilino y luego como propietario. Conocido como "Crab Shack", era un lugar popular para los surfistas, con tablas de préstamo siempre disponibles.

El incendio Eaton está contenido en un 73% en 14,100 acres.

Ella dijo que él nunca fue evacuado por incendios forestales, incluso durante el incendio Franklin en diciembre que dejó sin electricidad a su casa durante tres días.

“Tengo miedo”, recordó que él le dijo la última vez que hablaron. Ella le suplicó: “Por favor, ve a un lugar seguro para no preocuparme”.

Pero él no se movió y le dijo: "Tengo la manguera. Y él dijo: 'Ora por Palisades y ora por Malibú. Y te amo'".

Después de que se encontraron restos humanos en la casa, un detective le dijo que el fuego avanzaba cinco campos de fútbol por minuto, más allá de lo que su hijo anticipaba.

En Altadena, las cenizas volaban mientras McDaniels empacaba su auto en las horas previas al amanecer del 8 de enero. Antes de irse, el esposo de su difunta hermana, Anthony Mitchell, un amputado de 68 años que vivía cerca, le aseguró que una ambulancia venía a evacuarlo a él y a su hijo Justin Mitchell, de 35 años, que tenía parálisis cerebral y estaba postrado en cama.

Pero cuando se acercaba a la autopista, él le devolvió la llamada y le dijo: “Quédate conmigo hasta que lleguen”.

Se detuvo y pudo escuchar a su sobrino, a quien le encantaba su colección de libros para niños y veía una mezcla ecléctica de programas de televisión que incluían "Mister Rogers' Neighborhood" y "The Golden Girls", inquietándose de fondo.

Su cuñado lo tranquilizaba: “Papá está aquí. Ya voy. Papá viene. Papá está aquí."

Pero entonces el fuego cayó sobre ellos. La última palabra que escuchó murmurar a su cuñado fue "ayuda" antes de correr a su casa, y el humo negro la saludó cuando abrió la puerta.

“Estás indefenso”, recordó, diciendo que ella misma casi se destroza mientras huía, sollozando en el humo espeso, con su propia casa destruida también.

No está muy segura de qué podrían haber hecho. La familia pensó que la ambulancia a la que Anthony Mitchell llamó horas antes habría llegado a tiempo. Quizás, si hubieran sabido que no sería así, varios familiares podrían haber sacado a su sobrino con sábanas, dijo.

El hermano menor de su sobrino, Jordan Mitchell, de 33 años, vivía en casa para poder ayudar a cuidar a su hermano, pero en ese momento estaba hospitalizado con sepsis y no podía hacer nada.

"Me dije mucho a mí mismo, dije: 'Soy el guardián de mi hermano', y estoy orgulloso de eso", dijo, señalando que su SUV, que eligió porque se adaptaba a las sillas de ruedas de su padre y su hermano, sobrevivió a las llamas. "Y yo era muy protector con él. No pensé que se iría tan pronto. Pensé que lo cuidaría el resto de mi vida”.