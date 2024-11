Se prevén fuertes vientos de Santa Ana en montañas y valles de San Diego

SAN DIEGO - Se espera que aumente el peligro de incendios en la región debido a otra ronda de vientos de Santa Ana, según el Servicio Meteorológico Nacional.



Los vientos secos y costeros aumentarán a lo largo del día y alcanzarán su punto álgido desde el miércoles por la noche hasta el jueves por la mañana. Los valles de San Diego registrarán rachas de 35 a 40 mph, con las rachas más fuertes en los valles del este. Las montañas de San Diego y algunos lugares del interior del valle podrían experimentar ráfagas de cerca de 50 mph, dijo el meteorólogo de NBC 7 Brooke Martell.



La humedad relativa llegará por debajo del 15% en algunos lugares y los niveles de humedad son críticamente bajos, a pesar de la poca lluvia del fin de semana pasado. Todos estos factores se combinan para el peligro de incendios graves, dijo Martell.



Se espera un Aviso de Bandera Roja desde las 3 p.m. del miércoles hasta las 7 p.m. del jueves para los valles del interior. Un aviso de bandera roja también está en efecto para nuestras montañas incluyendo Palomar Mountain desde las 3 p.m. del miércoles hasta las 11 a.m. del viernes.

Another round of gusty Santa Ana winds are expected tomorrow through Thursday. A Red Flag Warning is in effect from Wednesday through Thursday for most areas. Strong gusts and low humidity will lead to critical fire danger. #CAwx pic.twitter.com/1MeexLeghh