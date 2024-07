SAN DIEGO - Kroger y Albertsons publicaron el martes una lista de 579 tiendas que se venderían bajo una megafusión propuesta de los gigantes de comestibles, incluidas 63 ubicaciones en California.

La gran mayoría de las ubicaciones de California se encuentran en el sur de California.

Según Bloomberg, el CEO de Kroger envió un memorándum a los empleados de todas las tiendas afectadas notificándoles los planes de escindir las ubicaciones a C&S Wholesale Grocers si la fusión se lleva a cabo. Se espera que todos los empleados puedan mantener su empleo en C&S, dijeron los funcionarios.

La fusión está siendo impugnada por la Comisión Federal de Comercio (FTC), que afirma que la fusión propuesta de 24,600 millones de dólares provocaría un aumento de los precios de los comestibles a través de una reducción de la competencia en el mercado, y también podría afectar negativamente a los trabajadores.

Kroger ha negado tales afirmaciones, insistiendo en que no se cerrarían tiendas, centros de distribución o instalaciones de fabricación, y afirmando que "los clientes se beneficiarán de precios más bajos y más opciones" a través de la fusión.

El sindicato United Food and Commercial Workers, que representa a los trabajadores de supermercados, emitió un comunicado el martes diciendo que sigue oponiéndose a la fusión.

"El anuncio de hoy no cambia nada", según el sindicato. "La fusión no es un hecho, ni mucho menos. Seguimos enfocados en detener la megafusión propuesta por las mismas razones que hemos expuesto desde que se anunció por primera vez hace más de 20 meses: porque sabemos que dañaría a los trabajadores, perjudicaría a los compradores, perjudicaría a los proveedores y a las comunidades, y es ilegal. La propuesta de fusión fue rechazada en enero y febrero por los fiscales generales de los estados de Colorado y Washington y la Comisión Federal de Comercio. Aplaudimos sus acciones. Llevan meses en posesión de esta propuesta de lista de desinversión, hecha pública hoy por las empresas, y que no ha cambiado su oposición a la propuesta de fusión.

"Estos desafíos legales a la fusión propuesta están avanzando, con audiencias que comenzarán a fines de julio y están programadas para extenderse hasta septiembre".

Las tiendas de California que se venderían en la fusión propuesta se encuentran a continuación. Las ubicaciones en el condado de San Diego están en negritas a continuación:

Vons - 5671 Kanan Road, Agoura Hills

Pavilions - 9467 W Olympic Blvd, Beverly Hills

Pavilions - 1110 W Alameda Ave, Burbank

Vons - 301 N Pass Ave, Burbank

Vons - 820 Arneill Road, Camarillo

Vons - 6951 El Camino Real, Carlsbad

Vons - 3439 Via Montebello, Carlsbad

Albertsons - 200 E Sepulveda Blvd, Carson

Vons - 185 E 17th St, Costa Mesa

Pavilions - 11030 Jefferson Blvd, Culver City

Albertsons - 33601 Del Obispo St, Dana Point

Vons - 2606 Del Mar Heights Road, Del Mar

Albertsons - 2899 Jamacha Road, El Cajon

Albertsons - 7201 Yorktown Ave, Huntington Beach

Albertsons - 16600 Bolsa Chica St, Huntington Beach

Vons - 500 E Manchester Blvd, Inglewood

Vons - 3233 Foothill Blvd, La Crescenta

Pavilions - 7544 Girard Ave, La Jolla

Vons - 78271 Hwy 111, La Quinta

Pavilions - 600 N Pacific Coast Hwy, Laguna Beach

Albertsons - 1500 N H St, Lompoc

Vons - 1820 Ximeno Ave, Long Beach

Vons - 11322 Los Alamitos Blvd, Los Alamitos

Albertsons - 3901 Crenshaw Blvd, Los Angeles

Vons - 3118 S Sepulveda Blvd, Los Angeles

Vons - 3461 W 3rd St, Los Angeles

Vons - 1430 S Fairfax Ave, Los Angeles

Vons - 6571 W 80th St, Los Angeles

Pavilions - 29211 Heathercliff Road, Malibu

Vons - 410 Manhattan Beach Blvd, Manhattan Beach

Pavilions - 4365 Glencoe Ave, Marina del Rey

Vons - 2039 Verdugo Blvd, Montrose

Albertsons - 730 Quintana Road, Morro Bay

Albertsons - 541 S Reino Road, Newbury Park

Pavilions - 2660 San Miguel Dr, Newport Beach

Pavilions - 1000 Bayside Dr, Newport Beach

Albertsons - 9022 Balboa Blvd, Northridge

Vons - 17380 Sunset Blvd, Pacific Palisades

Albertsons - 42095 Washington St, Palm Desert

Albertsons - 1751 N Sunrise Way Ste 1, Palm Springs

Vons - 4733 E Palm Canyon Dr, Palm Springs

Pavilions - 7 Peninsula Ctr, Palos Verdes Peninsula

Albertsons - 804 Avenida Pico, San Clemente

Pavilions - 989 Avenida Pico, San Clemente

Pavilions - 3850 Valley Centre Dr, San Diego

Vons - 11986 Bernardo Plaza Dr, San Diego

Vons - 1702 Garnet Ave, San Diego

Vons - 2495 Truxtun Road Ste 100, San Diego

Safeway - 1499 Washington Ave, San Leandro

Vons - 1440 W 25th St, San Pedro

Vons - 163 S Turnpike Road, Santa Barbara