Hermanas obtienen residencia en EEUU tras muerte de su padre. Te decimos cómo lo lograron

SAN DIEGO - Una de las formas más fáciles de emigrar legalmente a EEUU es que los padres ciudadanos patrocinen a los hijos, sin embargo, en muchas ocasiones, los padres fallecen antes de que sus hijos obtengan su residencia, en estos casos, ¿Qué pasa con la solicitud de cambio de estatus, se cancela?

La historia de las hermanas Ojeda de San Diego, sin duda va a inspirar a muchos inmigrantes en una situación similar. Antonia y Jorgina llevaban más de 20 años esperando su residencia cuando su padre, murió, estas mujeres pensaron que nunca lograrían legalizarse en este país

“El deseo de mi padre era que estuviéramos de manera legal, “dice Antonia, quien en el 2001 junto con su hermana Jorgina, sometieron su solicitud de cambios de estatus, Ignacio Ojeda su padre como patrocinador, “Era una emoción y nosotras decíamos bueno el tiempo pasa rapidísimo, cinco, diez años que sean esperamos.”

Pero pasaron 21 años y estas mujeres permanecían bajo las sombras, “Nosotros pasamos a la categoría de ser hijos mayores de 21 años no casados y por eso demoró tanto la petición,” expresó Antonia, quien al igual que su hermana no perdían las esperanzas de que en cualquier momento recibieran buenas noticias del Departamento de Inmigración y Ciudadanía, pero la noticia que recibieron fue otra, su padre falleció a los 86 años, “Cuando mi papa falleció paso un año y dice mi hermano ¿sabes qué? tienen que ver eso porque no sabemos si la petición sigue o no, entonces ahí era el temor de que híjole esperar más de 20 años y que nuestro caso se pierda.”

“Cuando el peticionario se muere termina el proceso y eso es lo que dice la ley,“ dice Esther Valdés-Clayton, abogada de inmigración. Lo que muchos desconocen, según la abogada, es que se puede reinstituir la petición con base humanitaria, “Y puedes demostrar que no fue culpa tuya la demora y no fue por decidía si no que por las largas esperas y peticiones”.

Tras comprobar que ese era el caso de las hermanas Ojeda, en el 2022 Departamento de Inmigración y Ciudadanía o USCIS por sus siglas en inglés, aprobó la petición humanitaria y procedió con su ajuste legal, “gracias a dios en febrero 2 de este año que el permiso de trabajo había sido aprobado,” indicó Antonia.

Un mes después, Antonia y Jorgina, tenían en sus manos su sueño de más de 20 años, “Lo primero que vino fue mi papa, dije mira papá se está logrando lo que tu tanto deseabas para nosotros, y así como estamos aquí espero estés tú en un lugarcito viéndonos y la felicidad que pasa por nuestras vidas después de tantos años”.

De acuerdo a la abogada de inmigración, esta petición humanitaria es una oportunidad que brinda el gobierno para honrar los últimos deseos del familiar fallecido, como hacer legales a sus hijos.