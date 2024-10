Inician huelga trabajadores de 37 clínicas de diálisis en San Diego

SAN DIEGO – Cerca de 900 cuidadores de pacientes en diálisis se declararon en huelga este lunes en varias clínicas de California, incluida la de San Diego. El 97 % de los trabajadores votaron a favor de efectuar la huelga.

Aseguran que Fresenius, DaVita, U.S. Renal y Satellite, violan los derechos de los empleados en lugar de mejorar las condiciones laborales y la atención a los pacientes que reciben los tratamientos

Según estos trabajadores de DaVita y Fresenius, han alzado la voz sobre la falta de personal, las altas tasas de rotación, los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo en las clínicas de diálisis, donde los pacientes con insuficiencia renal grave reciben tratamientos de diálisis.

Norma Rodríguez, es una técnica de diálisis y ha trabajado en una de las clínicas en Chula Vista durante más de 20 años. Señala los malos tratos que ha tenido que enfrentar en su lugar de trabajo

’’Han sido difíciles porque ha habido muchas violaciones hacia nuestros derechos laborales y estamos hoy aquí para que sepan los ejecutivos que tienen que respetar esos derechos”, indicó

Detalló que tambien han sido intimidades por parte de sus empleadores.

“Me piden que no venga a la clínica en horas que no esté asignada a trabajar, también que es una violación, también han bajado información que he puesto para los compañeros de unión que también es contra la ley y también nos intimidan y muchas de las veces también tratan de darnos información que no es correcta”, agregó

El mismo día que se anunciaron los resultados de la votación de la huelga, los trabajadores de primera línea de Fresenius Kidney Care West March en Stockton votaron a favor de unirse a SEIU-United Healthcare Workers West (SEIU-UHW)

En total son 37 clínicas desde Sacramento hasta San Diego que se han organizado para defender sus derechos y de no llegar a un acuerdo, la huelga podría extenderse hasta este sábado.