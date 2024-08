Identifican a sospechoso de persecución y accidente en Clairemont en el que murió un policía de San Diego

SAN DIEGO - Funcionarios del condado identificaron el miércoles al sospechoso de persecución que murió en el accidente múltiple del lunes por la noche en Clairemont en el que también murió un agente de policía de San Diego y otro resultó herido.

El choque que involucró al menos cuatro vehículos se reportó alrededor de las 11:30 p.m. cerca de la intersección de Doliva Drive y Clairemont Mesa Boulevard, justo al oeste de la Interestatal 805.

Edgar Giovanny Oviedo, de 16 años de edad residente de San Diego, conducía un BMW sedán en dirección este por Clairemont Mesa Boulevard cuando chocó contra un vehículo SUV del Departamento de Policía de San Diego que iba en dirección norte, informó la oficina del Médico Forense del Condado de San Diego basándose en información preliminar.

Los socorristas intentaron salvarle la vida mientras lo llevaban al Sharp Memorial Hospital, dónde Oviedo fue declarado muerto más tarde, de acuerdo con la oficina del médico forense.

El incidente comenzó cuando la policía intentó detener el vehículo que circulaba a gran velocidad por Clairemont Mesa Boulevard, pero el conductor no respetó el paso. En ese momento, un supervisor suspendió la persecución debido a la elevada velocidad, según explicó el jefe del Departamento de Policía de San Diego, Scott Wahl.

Entonces, dos agentes en un coche de policía "reaccionaron ante el sospechoso que huía", dijo Wahl. Fue entonces cuando el coche del presunto implicado chocó a gran velocidad contra el lateral del vehículo policial.

"Uno de los agentes resultó herido de gravedad mientras que el conductor del vehículo policial fue declarado muerto en el lugar de los hechos", declaró Wahl.

Estos oficiales fueron identificados por el jefe del departamento el martes por la noche.

El oficial Austin Machitar, de 30 años, que fue contratado por el departamento en marzo de 2019, murió en la escena, señaló Wahl.

"Austin era el tipo de persona que quieres en tu equipo. Él era atlético. Era un competidor. Tenía pasión por el entrenamiento. Era uno de nuestros oficiales de entrenamiento de campo", dijo Wahl durante una conferencia de prensa en el Sharp Memorial Hospital. "Tenía una sonrisa contagiosa y un carácter que lo hacía único e inigualable. Le sobreviven su hermana y sus padres, que viven aquí".

El compañero de Machitar esa noche, el oficial Zachary Martínez, de 27 años, fue trasladado al Sharp Memorial Hospital con heridas graves y permanece en estado crítico, informó el jefe policial. Martínez lleva en el departamento desde marzo de 2023 y es miembro de la reserva de la Marina, añadió Wahl.

"Es un chico de Texas que vino a San Diego en la Marina y se enamoró de esta ciudad. Nació y creció para servir. Es paramédico. Su corazón está en ayudar a la gente», dijo Wahl. «Somos muy optimistas de que se pondrá bien, pero tiene un camino muy largo por delante".

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, también habló durante la conferencia de prensa del martes y dijo que es importante que la comunidad se una.

"Pensaré en Austin y en su familia. Le honraremos por lo que es. Este hombre era un héroe. Trabajaba por todos nosotros", dijo Gloria. "Ha puesto su vida al servicio de la ciudad: es una deuda que nunca podremos saldar".

El gobernador de California, Gavin Newsom, reaccionó al anuncio de la muerte de Machitar.

"Jennifer y yo estamos desconsolados por la trágica pérdida del oficial Machitar. Sus seres queridos, amigos y colegas del Departamento de Policía de San Diego están en nuestros corazones durante este difícil momento. Nuestros pensamientos están también con su compañero oficial que resultó gravemente herido", dijo en un comunicado.

El senador estatal Steve Padilla publicó una declaración en X el miércoles por la mañana, diciendo que conocía a Machitar y que tenía «el corazón roto» por su fallecimiento.

"Nunca olvidaré a ese joven tan serio. Siempre amaré y respetaré al valiente héroe que llegó a ser. Mi familia y yo, al igual que nuestra comunidad, estamos desconsolados y rodeamos a su familia con el pensamiento y la oración", escribió Padilla, en parte.

My family and I, like our community, are heartbroken at the loss of Officer Austin Machitar. He was taken from us far too soon. pic.twitter.com/8JtA9F3LBD