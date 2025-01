Incendio forestal destruye un edificio en Fallbrook cerca de Camp Pendleton

Una columna de humo se elevó sobre Fallbrook el viernes al este de la base militar Camp Pendleton.

Cal Fire San Diego respondió alrededor de las 10:10 a.m. a un incendio de vegetación cerca de Overland Trail y Mission Road al norte de la Ruta estatal 76 y al oeste de la Interestatal 15.

En 20 minutos, los equipos habían detenido la propagación del fuego, pero un edificio anexo fue destruido, dijo Cal Fire San Diego en una publicación en X. El fuego había quemado 5 acres antes de detenerse.

La causa del incendio aún no se conocía y no estaba claro si el incendio comenzó en el edificio anexo y se extendió a la vegetación o viceversa.

.@CALFIRESANDIEGO firefighters are responding to a vegetation fire in the area of Overland Trail and Mission Road in Fallbrook. #MissionFire pic.twitter.com/cTCMmfo072

— CAL FIRE/San Diego County Fire (@CALFIRESANDIEGO) January 10, 2025