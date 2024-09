Incrementan los casos de demencia entre la población hispana en EEUU, revela estudio

SAN DIEGO- De acuerdo con varios estudios, la comunidad hispana tiende a verse mayormente afectada por algún tipo de demencia, siendo la más común el Alzheimer

Eugenia Welch, CEO de la organización sin fines de lucro Alzheimer’s San Diego, indica que hay estudios realizados desde el año 2019, los cuales indican que para el año 2040 habrá un aumento del 196% de latinos que padecerán demencia en el condado de San Diego.

Indicó que el miedo, la vergüenza y el desconocimiento de la población, dificultan la detección temprana y tratamientos

“Tenemos miedo de darnos cuenta que en realidad si está pasando algo que no es normal y no sabemos a dónde ir para platicar con confianza y para eso estamos nosotros”, indicó Nellie Hernández Educadora en Alzheimer’s San Diego.

Margarita Guerrero vive de cerca esta enfermedad debido a que su esposo la padece. Ella cuida todo el día de él, le provee sus medicamentos y también lo lleva a diferentes clases.

Relató que fue el año pasado cuando comenzó a notar que la salud mental de su esposo se estaba deteriorando:

“Se le empezaban a olvidar las cosas, eran las llaves del carro que no sabía dónde estaban, y luego el teléfono en veces no sabía cómo contestarlo” recuerda Margarita.

Indicó que el diagnóstico les cambió la vida a los dos.

“Yo pensé que mi mundo se me acababa porque yo nada más había oído de esta enfermedad que no hay cura, que se ponen peor, que empiezan pelear, gritar cosas así, pues me puse súper nerviosa”

Por recomendación de su médico, Margarita se acercó a Alzheimer’s San Diego quienes ofrecen talleres, plaٔticas y cursos gratuitos. Asegura que en ellos encontró una red de apoyo y su mejor terapia en este proceso.

“Yendo con otras personas que están igual que nosotros, eso nos da más fuerza, ya no lloro tanto, me siento más fuerte, me siento mejor y siento que todavía estoy disfrutando a mi esposo”, concluyó.

Actualmente se estima que 5.8 millones de personas en EEUU viven con algún tipo de demencia y se proyecta que esta cifra siga aumentando e impacte hasta siete veces más a la comunidad hispana.