Juez de San Diego: CBP detuvo ilegalmente a una niña estadounidense de 9 años

SAN DIEGO - Un juez federal de San Diego otorgó a una familia de Tijuana 1.5 millones de dólares luego de dictaminar que agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) violaran los derechos de una niña ciudadana de 9 años y su hermano que fueron detenidos ilegalmente mientras intentaban cruzar a Estados Unidos.

La familia de Julia Medina, quien fue detenida en marzo 2019 en la frontera de San Ysidro junto con su hermano de manera ilegal cuando intentaba cruzar la frontera de Tijuana para ir a la escuela en San Diego, interpuso una demanda contra CPB. El juez Gonzalo Curiel, de San Diego, decidió este martes que los oficiales en el Puerto de entrada de San Ysidro violaron los derechos de la 4ª enmienda cuando detuvieron ilegalmente a los menores, y que intencionalmente ocasionaron angustia emocional a los niños. La 4ª Enmienda protege contra registros e incautaciones irrazonables.

“No había ventanas, nos tenían encerradas en un lugar, nada más nos tenían una puerta ahí y tenía una mini ventana”, contó Julia a Telemundo 20 en marzo del 2019, acerca del día entero que pasó siendo interrogada por agentes de CBP.

El abogado de la familia pidió más de $3 millones por los daños emocionales, humillación y angustia emocional que asegura sufrió la menor, su hermano y su madre al ser obligados a firmar declaraciones falsas.

Durante el tiempo que Julia estuvo en custodia de Aduanas y Protección Fronteriza, su madre Thelma Medina no pudo verla y cuando quiso recogerla no la dejaron. Un agente de CBP le dijo que no se la iban a entregar porque la niña no era de ella, hasta que el consulado de México intervino, y finalmente la liberaron.

Después de la experiencia, la madre de los menores interpuso una demanda debido a los daños emocionales que experimentaron. A Thelma aún le llega el sentimiento al recordar el momento cuando su hija fue liberada y la abrazó con gran fuerza en 2019.

“Quisiera haberle ahorrado todo ese trauma que pasó, pero no. No podía”, dijo Medina.

De acuerdo con Medina, Julia, quien en ese momento tenía 9 años, y Óscar 14, se dirigían con un familiar a la frontera. Ellos, como muchos otros niños fronterizos, vivían en Tijuana y para ir a la escuela en el lado estadounidense, cruzaban el Puerto de entrada PedWest. Pero ese día debido al caos vial en la frontera, asegura que los menores se bajaron del auto para cruzar caminando. Del otro lado los esperaría un medio de transporte para llevarlos a sus escuelas.

Sin embargo, como explican en la demanda, mientras los oficiales aduanales inspeccionaban sus documentos, los detuvieron y los llevaron a una segunda revisión y ahí acusaron al hermano de tráfico de personas y detuvieron a Julia.

“No me dejaron nada. No me dejaron ni hablar con mi mamá, ni hacer ninguna llamada”, recordó.

En ese entonces, las autoridades migratorias explicaron a Telemundo 20 mediante un comunicado que mientras los menores estaban detenidos, sus agentes trabajaban para verificar su identidad, ya que, según ellos, la menor presentó inconsistencias durante un interrogatorio y que además no parecía ser la misma niña de la fotografía en su pasaporte.

Al final, ambos menores fueron devueltos a su madre. Óscar fue liberado 14 horas después de la detención y Julia 34 horas después.

Julia dice no ha podido olvidar ese trauma.

“Me daba miedo cruzar la frontera, pero me tomé el tiempo y con la ayuda de mis papás, volví a la escuela”, reconoció Medina quien ahora tiene 14 años.

Lo que Julia más recuerda del encuentro con los agentes es cuando, según ella, un agente presuntamente le insistía que no era ella misma, sino que era una de sus primas indocumentadas.

“Varias veces me llegaron a repetir que yo no era Julia, que yo era Melanie. Me lo repetían a cada rato haciéndome creer que yo no era esa persona”, dijo.

Óscar además dice haber vivido un momento que no olvidará.

“Fue algo que sinceramente, me marcó mucho a mí como a mi hermana y a mi madre, primeramente”, dijo Óscar.

Julia Amparo Medina, de 9 años y ciudadana estadounidense, fue detenida sin contacto con su familia por más de 36 horas mientras cruzaba la frontera fue detenida.

A raíz de lo ocurrido, esta familia interpuso una demanda de la mano del abogado Joe McMullen, ya que, alega que hubo violaciones a los derechos de los menores.

“El primer problema era que llevaron a Julia un oficial solo con una niña de 9 años y eso no está bien porque en sus propias reglas dice que, si estás con un niño en un lugar privado, tiene que estar con otro oficial como testigo y el juez dijo que esa regla la violó ese oficial”, dijo McMullen.

El abogado agrega que, para seguir con los interrogatorios, la niña, después de haber sido llevada a una inspección secundaria, fue trasladada a una sala de detención que él considera inhumano e injusto, y que describe como una celda. Algo que el abogado además alega ser una violación de las reglas de CBP.

Julia pasó toda la noche sola en la celda a pesar de que su madre llegó por ella y presentó su acta de nacimiento y una credencial de la escuela. Los agentes tenían su pasaporte.

A raíz de estas alegaciones y de la querella que interpuso la familia, Por lo que la corte dictaminó que, en conjunto, la familia debe ser compensada con poco más de un millón y medio de dólares debido a los daños.

Telemundo 20 contactó a CBP para pedir una entrevista, pero se negaron. Únicamente nos enviaron el siguiente comunicado:

“CBP toma en serio todas las quejas y hace un esfuerzo de buena fe para resolverlas de manera justa y equitativa, incluido el cumplimiento total de las órdenes emitidas por las cortes de los tribunales federales”.

Debido a la decisión del juez, preguntamos a CBP que qué ha ocurrido con los agentes involucrados, pero no comentaron al respecto.