“Le arrebató la vida y huyó”: arranca juicio contra presunto asesino de ex Xologirl

SAN DIEGO- Inició el juicio contra Estevan Corona, acusado de homicidio involuntario vehicular a la ex porristas de los xolos de Tijuana, Brescia Ayon.

Los fiscales mostraron al juez mapas y videos del día cinco de marzo del 2020, cuando Brescia fue impactada por un auto tipo Nissan Altima en la intersección de Otay Mesa Rd. y Otay Mesa Center Rd., en camino a su lugar de trabajo. Ahí aseguraron el responsable de su muerte siguió conduciendo sin detenerse a llamar al 911, la policía de San Diego o cualquier servicio de emergencias, además que el presunto responsable llamó varias veces a su esposa para posteriormente desconectar su teléfono por 24 horas del radar y luego comprar otro teléfono a su nombre.

En el caso, se mostraron videos de las cámaras de seguridad el día de su muerte.



“Fue muy difícil ver bajar a mi hija el último día de su vida, ósea verla bajar del autobús, verla bajarse y ni siquiera ella sabía que iba a ser su último día”, dijo Wendy Arellano, madre de Brescia, en exclusiva a Telemundo 20.

Pero aceptar que alguien le arrebató la vida y que huyó todavía y que todavía está haciendo lo imposible por hacer más tiempo

Arrestan a sospechoso de atropellar a ex porrista de Xolos

Los fiscales, dijeron Corona oculto el auto tipo Altima con el que asesinó a Brescia en un yonke de la zona y el mismo cinco de marzo salió del sitio escoltado por un auto tipo Ford fiesta. El mismo auto que los detectives encontraron se vendió por parte de la hija de Corona días después del accidente entre mensajes de texto entre la familia.

"Que alguien le arrebató la vida y que huyó y todavía está haciendo lo imposible por hacer más tiempo”, señaló, Wendy Arellano.

A pesar de las evidencias, la defensa de Corona aseguró al momento no hay pruebas contundentes y el auto que terminó con la vida de Brescia no ha sido localizado por lo que pidieron al jurado revisarán con cuidado el caso y aunque sabían que la muerte de la ex porrista de Xolos era una injusticia, les pidieron no cometieran otra con Estevan.

“Espero que el juez y el jurado tenga ese espacio en su corazón, aunque la evidencia que nos muestran pueda ser un poquito, que no lo ponga a él en el accidente, tengan ese corazón porque el posiblemente mato a mi hermana”, dijo, Ricardo Dain Ayon, hermano mayor de Brescia.

Sin embargo, la familia de Brescia dijo pedían justicia, pues al final les hace falta su hija y hermana.

“Tengamos ese confort de saber que posiblemente podemos darle esa justicia que se merece después de cuatro años”, dijo, Wendy.

Telemundo 20 habló con Estevan acusado de terminar con la vida de Brescia fuera de la audiencia, quien aseguró no podía hablar ante las cámaras, sin embargo, dijo “hay que esperar a que la evidencia salga”, y aseguró que este caso se iba a aclarar.

Se estima que el juicio dure cerca de dos semanas y los fiscales del condado de San Diego, señalaron que de ser encontrado de Estevan Corona culpable de los cargos, podría recibir una condena máxima de 11 años de prisión.