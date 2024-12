Se está gestando una batalla por la nueva política del Condado de San Diego destinada a limitar los traslados de personas indocumentadas por parte del departamento del alguacil a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE.

La Junta de Supervisores del Condado de San Diego aprobó el martes la medida para poner fin al uso de cualquier recurso del condado para la aplicación de las leyes de inmigración por una votación de 3 a 1.

La política se basa en el Proyecto de Ley del Senado 54, una ley estatal conocida como la "Ley de Valores de California" que se aprobó en 2017 para limitar la participación estatal y local en las deportaciones, con algunas excepciones para las personas condenadas por delitos como asalto y agresión física.

La nueva medida de la Junta cierra esas excepciones, que la presidenta de la Junta, Nora Vargas, llamó "lagunas" al introducir la política. La medida pone fin a los traslados voluntarias del condado a la custodia de ICE, o a las notificaciones de liberación de alguien tras ser detenido, además también exige que la agencia federal obtenga una orden judicial. Aproximadamente 200 personas fueron transferidas del condado de San Diego a la custodia de ICE el año pasado.

Horas después de la aprobación de la política el martes, la sheriff Kelly Martínez dijo en una declaración que no la haría cumplir, señalando que "seguirá cumpliendo la ley estatal y que no hay ningún vacío legal en el estatuto estatal".

"La Oficina del Sheriff no cambiará sus prácticas en función de la resolución y la política de la Junta que se aprobó en la reunión de hoy", de acuerdo a parte de la declaración de la oficina de Martínez. "La Junta de Supervisores no establece la política de la Oficina del Sheriff. El Sheriff, como funcionario electo de forma independiente, establece la política de la Oficina del Sheriff".

“La ley de California prohíbe a la Junta de Supervisores interferir con las funciones de investigación independientes, designadas por la constitución y los estatutos, del Sheriff, y es claro que el Sheriff tiene la autoridad única y exclusiva para operar las cárceles del condado”, concluye la declaración.

Los defensores han presionado durante mucho tiempo para que se implemente la nueva política de la Junta.

“Creemos que esto es muy importante cuando se trata de garantizar la seguridad pública”, dijo Ian Seruelo, presidente del Consorcio de Derechos de los Inmigrantes de San Diego, una coalición de grupos de defensa.

“La única manera de que nuestras comunidades confíen en el gobierno local y la policía local es demostrar que nuestra policía local es independiente y no forma parte del ICE, no es parte de la aplicación de las leyes de inmigración”, dijo. “Es posible que no desee informar a la policía si cree que la policía es parte del ICE, ¿verdad?”

El jueves, Seruelo y el SDIRC enviaron una carta a Martínez, con copia a la Junta del Condado y al Fiscal General de California Rob Bonta, instándole a cumplir con la nueva política.

El tema es la cláusula dentro de la SB 54 que dice: “Un oficial de la ley tendrá la discreción de cooperar con las autoridades de inmigración sólo si al hacerlo no viola ninguna ley federal, estatal o local, o política local”.

La carta del SDIRC decía que “cualquier transferencia de notificación que se haga sin una orden judicial es una violación directa de la ley estatal”, porque violaría la nueva política local.

“Esperamos que su declaración haya sido un mero malentendido de su parte sobre el alcance total de la "Ley de Valores de Californiay no un flagrante desprecio por la ley estatal, nuestros procesos democráticos y nuestros derechos constitucionales”, se lee en la carta.

En respuesta, Martínez reiteró nuevamente en una declaración el viernes: “La Oficina del Sheriff no ampliará ni cambiará nada de lo que hemos estado haciendo”, y agregó que la oficina “continuará siguiendo la ley estatal y mantendrá la forma en que hemos estado operando durante varios años”.

“El departamento del sheriff está diciendo: ‘Basta. Esa no es la ley estatal’”, dijo la abogada de inmigración Esther Valdes Clayton. “Seguimos la constitución estatal y el código de gobierno. Y lo que dice el código de gobierno es que podemos cooperar cuando se trata de estos crímenes particularmente atroces”.

Valdes Clayton dijo que creía que la política de la Junta era una “resolución en gran medida simbólica” para sumar puntos políticos antes de que el presidente electo Donald Trump asuma el cargo en enero.

“¿Por qué era esto importante para los habitantes de San Diego?”, preguntó. “Creo que era más importante para las tres Juntas de Supervisores y sus carreras políticas que esto quedara en el papel y tratara de intentar hacer que nuestra comunidad fuera a prueba de Trump”.

Valdes Clayton señaló que pensaba que habría varias demandas por esta medida y agregó: “Esto es algo que creo que el Departamento de Justicia tendrá que aclarar, hasta llegar a la Corte Suprema”.

Seruelo dijo que él también creía que las demandas eran una posibilidad clara.

“Estamos dispuestos a seguir vigilantes y a monitorear la implementación de la resolución”, dijo. “Si el sheriff, ya sabe, se niega a cumplir con la resolución y transfiere a cualquiera de los miembros de nuestra comunidad sin ninguna orden judicial, entonces, ya sabe, podemos –si tuviéramos que presentar una demanda al respecto, lo haríamos. Esa sería una de nuestras opciones, definitivamente”.

Cuando se le preguntó sobre el conflicto, la oficina de Bonta dijo en una declaración en parte: "Nuestra expectativa es que todas las agencias locales de aplicación de la ley cumplan con la SB 54 y todas las políticas locales aplicables promulgadas de acuerdo con la SB 54".

"A la luz de las amenazas del presidente electo de detenciones masivas, arrestos y deportaciones, estamos monitoreando de cerca el cumplimiento; analizaremos los hechos de cada escenario a medida que surjan; y responderemos de manera apropiada si creemos que una agencia está violando la ley", continuó la declaración de Bonta, señalando al condado por problemas de cumplimiento con la política local.