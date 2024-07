EN VIDEO: así luce el enorme campamento debajo de la I-15 cerca de SeaWorld Drive

SAN DIEGO - Ambientalistas están trabajando para despejar un campamento de gran tamaño debajo de la Interestatal 5, al norte de la Interestatal 8 y al sur de la salida de SeaWorld Drive, conocida como "la isla". El lugar es de difícil acceso debido al agua circundante y está cubierto no solo por la carretera, sino también por matorrales espesos y árboles.

"Esta área es definitivamente uno de los campamentos más grandes de la ciudad de San Diego", dijo Sarah Hutmacher, la directora de operaciones de la Fundación del Parque del Río San Diego. Agregó que se estima que hay entre 30 y 40 personas viviendo allí, junto con un estimado de 20 toneladas de escombros, incluidos muebles, ropa, bicicletas, tiendas de campaña, paneles solares y más.

"Esta es una tierra ambientalmente sensible", dijo. "Está justo en un humedal protegido. Hay especies en peligro de extinción que viven en las aguas que rodean esta isla. No es un lugar apropiado para que la gente viva desde una perspectiva ambiental, pero también es un lugar peligroso para ellos".

Un vistazo a algunos de los campamentos debajo de la I-5 a través de San Diego. 26 de julio de 2024.

La zona se inunda y a menudo no se notifica a las personas que se vayan a tiempo en época de lluvias lo que podría acabar en una tragedia. Hutmatcher dijo que su fundación está trabajando con Caltrans y la ciudad de San Diego para conectar a las personas que habitan “la isla” con recursos y despejar el lugar.

Hutmacher agregó que la fundación notó por primera vez el campamento a mediados de 2020. A lo largo de los años, ha crecido y parece estar en su punto más poblado.

Telemundo 20 capturó imágenes de drones de la zona el viernes 26 de julio. Muestra al menos diez tiendas de campaña, toldos o refugios en una sección, una parte de cercas de alambre, ropa colgada en lo que parece ser un tendedero y al menos un par de artículos relacionados con el agua como un kayak y una tabla de remo atados para su uso.

David Bennett dijo que vivió allí después de que su automóvil y su remolque fueran confiscados. Explicó que le dijeron que los refugios estaban llenos, por lo que siguió a otros hasta la isla.

"De hecho, he ido a una casa de veteranos y tal vez me asignen un administrador de casos en un mes, pero hasta entonces me mantengo firme", dijo. "Soy un tipo aventurero, así que me aventuré allí".

Una mirada más cercana a algunas de las 20 toneladas estimadas de escombros en el campamento, según la Fundación del Parque del Río San Diego. 26 de julio de 2024.

Dijo que, a pesar de tener un trabajo, no tiene suficiente dinero para otro refugio o para recuperar sus vehículos. Cuando se enteró que están buscando desalojar el campamento que ha comenzado a llamar su hogar dijo que encontrarán otro sitio para hacer lo mismo.

Bennett añadió que es necesario ofrecer una "solución real". Hutmacher estuvo de acuerdo y está decidida a tomar medidas.

"La gente necesita tener una opción de dónde ir antes de que pueda haber alguna limpieza", dijo. "Podemos especializarnos en conocer el río, ellos pueden especializarse en la prestación de servicios reales y ambos podemos aprovechar la experiencia del otro para ser más efectivos y ser más efectivos rápidamente".

Telemundo 20 se comunicó con la ciudad de San Diego y Caltrans para obtener comentarios, pero no recibió respuesta.