La renovación del Jardín Botánico del Parque Balboa está cerca de su finalización

SAN DIEGO- La renovación del Jardín Botánico del Parque Balboa está cada vez más cerca de su finalización, según muestra un nuevo vídeo del Ayuntamiento de San Diego.

La ciudad publicó el viernes un vídeo sobre el estado actual de las obras en X, antes conocido como twitter. El edificio es uno de los monumentos más notables del Parque Balboa y lleva cerrado al público desde enero de 2022.

Take a sneak peek with us! The Botanical Building at Balboa Park is coming together. City crews are conducting walkthroughs to make sure every detail is just right before the renovated facility opens to the public later this year. 🌼#BotanicalBuilding #SanDiegoAtWork #BalboaPark pic.twitter.com/yoVZqPxKzJ