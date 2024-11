Larry Turner y Todd Gloria compiten por la alcaldía de San Diego: Conoce a los candidatos

SAN DIEGO - Los candidatos a la alcaldía de San Diego que compiten por tu voto este otoño esperan abordar los mismos temas -vivienda, personas sin hogar, infraestructuras, por nombrar algunos-, pero tienen currículos dispares y discrepan sobre la mejor manera de gestionar los asuntos de la ciudad.



El actual candidato, el demócrata Todd Gloria, cuenta con una década y media de experiencia política. Trabajó en el Ayuntamiento de San Diego y en Sacramento antes de convertirse en alcalde en 2020 y sacar a la ciudad de la pandemia.

"Si se me da la oportunidad de seguir haciendo este trabajo durante cuatro años, estaré aquí para terminar la visión que he empezado como alcalde en mi primer mandato y que necesito un segundo mandato para llevar realmente a cabo", dijo Gloria. "Los cimientos que hemos sentado en el primer mandato serán beneficiosos para asegurarnos de que en el segundo aumentamos el marcador y conseguimos más victorias para nuestra ciudad".



Su oponente, el candidato independiente Larry Turner, es agente de policía y marine retirado sin experiencia como cargo electo. Turner cree que ser una cara nueva es una ventaja.

"Tengo muy buenos guías turísticos que me guían a través de esta jungla, y yo soy el tipo que está ahí para tomar las decisiones difíciles y arreglarlo donde haga falta", dijo Turner. "Ese es mi mayor superpoder: formar equipos increíbles. Lo he hecho en todo el mundo. Y, ya sabes, se trata simplemente de encontrar a las personas adecuadas con la experiencia adecuada y darles poder".



La falta de vivienda y el gasto en vivienda son temas cruciales tanto para los votantes como para los candidatos.

"Los permisos de viviendas nuevas para abaratar el precio de la vivienda, alcanzamos un máximo histórico", dijo Gloria. "Tenemos que ir a más. El número de camas creadas en albergues para personas sin hogar ha aumentado, pero tenemos que ir a más".



Aunque la ciudad ha añadido camas durante el mandato de Gloria, cientos de ellas dejarán de funcionar antes de que acabe el año.

"Entonces, ¿qué vamos a hacer?" dijo Gloria. "Vamos a ampliar nuestros ya existentes y muy exitosos Sitios Seguros para Dormir. Han sido un éxito rotundo. Así que, a corto plazo: Ampliarlos para asegurarnos de que la pérdida de camas en Golden Hall no provoque que nadie vuelva a la calle. Es un compromiso de hierro. Nadie volverá a la calle".



Turner dijo que confiaría en las donaciones filantrópicas y en los programas ya existentes para hacer frente a la crisis de los sin techo.

"Están dispuestos a venir aquí y dejar el dinero", dijo Turner, "y va a ser una asociación entre el sector privado y la ciudad. Otras ciudades ya han hecho algo parecido. Creo que nosotros lo haremos mucho mejor. Existen programas increíbles que no necesito copiar. Ya están ahí y saben cómo gestionarlos. Yo les doy poder".



El reciente déficit presupuestario y las ominosas predicciones para las finanzas del año que viene se ciernen sobre ambos candidatos. Sin embargo, sus planes de gasto están en desacuerdo, especialmente en lo que se refiere al aumento del impuesto sobre las ventas de un céntimo que figura en la papeleta.

"Firmemente en contra, firmemente en contra", dijo Turner. "Vamos a hacer recortes inteligentes … todo lo que no sea la falta de vivienda, la infraestructura y la seguridad pública".



Gloria defiende el impuesto sobre las ventas, que él presentó, y dijo que décadas de mala gestión financiera han dejado a la ciudad en una situación desesperada.



"Heredé un presupuesto de unos 40 millones en reparación de carreteras", dijo Gloria. "El año pasado, lo llevamos a casi $150 millones. Así que ya saben lo que haríamos con esos recursos si nos los dieran los votantes….. El precio de nuestro mantenimiento aplazado supera los $9.000 millones. El presupuesto general de la ciudad supera ligeramente los $2.000 millones. No hay forma de apretarse el cinturón para salir de este problema".

Gloria dijo que no está siendo investigado para un trabajo dentro de una posible administración de Harris.



"No. No. Y le agradezco que haga la pregunta, porque quiero ser extremadamente claro: tengo el trabajo de mis sueños y me presento para mantener el trabajo de mis sueños", dijo Gloria.