Un histórico restaurante de comida mexicana de San Diego que fue cerrado en diciembre debido a infracciones de salud tampoco pasó su inspección más reciente y permanecerá cerrado, según los registros de salud del condado.

Las Cuatro Milpas, que ha estado en el negocio en Barrio Logan durante 91 años, se sometió a una nueva inspección por parte del Departamento de Salud el 10 de enero y se encontró que aún incumplía lo siguiente:

Plagas: Grave

Plomería: Fuera de cumplimiento

Instalaciones, protección contra plagas, artículos personales y de limpieza: Fuera de cumplimiento

Pisos, paredes y techos: Fuera de cumplimiento

El restaurante fue absuelto de otras dos infracciones que se descubrieron durante la primera inspección. Estos fueron por:

Superficies que no entran en contacto con alimentos: limpieza: Fuera de cumplimiento

Almacenamiento y uso de equipos, utensilios y mantelería: Fuera de cumplimiento

Se ordenó el cierre de Las Cuatro Milpas por primera vez después de que una inspección del 30 de diciembre encontrara cucarachas y otros problemas. Un portavoz del condado, en un comunicado, dijo que los inspectores proporcionaron materiales educativos y recomendaron que la empresa se pusiera en contacto con el control de plagas. Una vez que se abordaron los problemas, el restaurante podría programar una nueva inspección.

Sin embargo, la nueva inspección no autorizó la reapertura del restaurante, como estaba previsto.

Las Cuatro Milpas fue fundada por Petra y Natividad Estudillo en 1933, y todavía es propiedad de miembros de la familia. Los intentos de comunicarse con los propietarios del restaurante sobre el cierre no tuvieron éxito. El cierre fue el último de una larga lista de problemas para Las Cuatro Milpas.

Se ordenó el cierre del restaurante durante dos días en enero de 2022 por infracciones similares, según muestran los registros sanitarios. A pesar de algunas infracciones menores durante sus siguientes inspecciones, el restaurante pasó las inspecciones en octubre de 2022, diciembre de 2023 y agosto de 2023, y solo una vez cayó por debajo de una calificación de A.

Más recientemente, según un portavoz de la ciudad de San Diego, los propietarios de Las Cuatro Milpas debían impuestos sobre las ventas al estado y estaban en mora con sus impuestos a la propiedad.

Muchos especularon que el restaurante cerraría, pero en octubre de 2024, Sophia Estudillo, hermana de uno de los propietarios, le dijo a NBC 7 que las especulaciones sobre la venta del restaurante no eran ciertas. "Todo el mundo piensa que se va a vender. Pero no, todavía no, durante años", dijo Estudillo.

El restaurante familiar es famoso por su comida mexicana sencilla y deliciosa, con frijoles, arroz, chorizo ​​y chorizo ​​casero que son constantemente aclamados por su autenticidad.

Con casi 30000 reseñas, el restaurante tiene una calificación de cuatro estrellas y media en Yelp.