Líder del Condado de San Diego propone proteger los “libros prohibidos” en bibliotecas

SAN DIEGO- La supervisora del condado de San Diego, Terra Lawson-Remer, presentó el lunes una propuesta de política destinada a proteger determinados "libros prohibidos" y garantizar que sean accesibles en las 33 sucursales de las bibliotecas del condado.

La política incluye varias sugerencias, incluyendo el respaldo a un proyecto de ley de la Asamblea que requiere que las bibliotecas financiadas por el estado creen una política escrita para la creación de colecciones de libros, impidiendo que las juntas de la biblioteca «prohíban o restrinjan la circulación de cualquier material basado en sus temas o los puntos de vista, ideas u opiniones expresadas en ellos», así como ordenar al Director Administrativo que reconozca la Semana del Libro Prohibido, y que el condado adquiera y ponga a disposición copias impresas y / o digitales de todos los libros prohibidos para garantizar el acceso en cada biblioteca del condado.

En Estados Unidos, según Lawson-Remer, la prohibición de libros va en aumento: 17 estados prohíben o impugnan 100 libros diferentes. La Oficina para la Libertad Intelectual de la Asociación Americana de Bibliotecas informó de que sólo en 2023, había 4, 240 títulos de libros censurados en todo el país.

"Estamos defendiendo la democracia y trabajando para evitar que se censure la literatura en el condado de San Diego", declaró Lawson-Remer, vicepresidente de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego. "Una parte significativa de las prohibiciones que se están produciendo en nuestro país se dirigen a libros que representan las voces y experiencias vividas por personas LGBTQ + y BIPOC (personas afroamericanas, indígenas y de color por sus siglas en inglés). Con esta política, estamos protegiendo su derecho a leer y luchar contra el racismo y la intolerancia".

La Asociación de Bibliotecas de América (ALA) también informó de un aumento dramático del 65% en desafíos sobre títulos de libros exclusivos en 2023 en comparación con 2022: el 47% de los libros seleccionados involucran a personas LGBTQIA+ y de BIPOC. El año pasado, la biblioteca de la ciudad de San Diego en Rancho Peñasquitos fue blanco de manifestantes que intentaban censurar libros LGTBQ+.

La biblioteca tenía una muestra del Orgullo con decenas de libros en los que aparecían personajes o temas LGTBQ+. Los manifestantes sacaron todos los libros e informaron a la bibliotecaria jefe de San Diego, Misty Jones, de que se quedarían con ellos a menos que la biblioteca los excluyera de la colección.

"Dijeron que ese tipo de libros sobre identidad de género y sexualidad no eran apropiados para los niños. No está en la zona infantil. Está en la parte delantera de la biblioteca", dijo Jones. "Y también creo que ignora el hecho de que hay muchos, muchos niños con dos mamás, dos papás. Hay niños que se identifican como LGBTQ. Esto no es algo que deba ocultarse a los niños".

Entre los libros " prohibidos y cuestionados" se encuentran: "The Handmaid's Tale", "Goosebumps", " I Know Why the Caged Bird Sings" y "Brave New World", entre otros.

El libro "Mexican White Boy", del autor Matthew de la Peña, residente en San Diego, fue prohibido en Tucson, Arizona, y el autor Theodor Seuss Geisel -conocido en todo el mundo como Dr. Seuss-, residente en La Jolla, figuraba en la lista de 14 títulos prohibidos por un distrito escolar de Katy, Texas.

"Las bibliotecas siempre han sido un espacio para el aprendizaje y el diálogo comunitarios", declaró Leslie Ann Masland, bibliotecaria de servicios para adultos del condado. "La igualdad de acceso a la información y a los libros que plantean cuestiones críticas que a menudo elevan las voces de los que a menudo son dejados de lado merece ser protegida como un derecho constitucional para todos los residentes en el Condado de San Diego".

"Mientras otras entidades buscan prohibir libros y limitar la libertad de expresión, estoy orgullosa de ser una bibliotecaria que celebra estas libertades para nuestras vibrantes y diversas comunidades de San Diego", dijo.

El martes 27 de agosto, la Junta de Supervisores votará sobre la política de Lawson-Remer.