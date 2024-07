Líderes demócratas de San Diego piden que Biden abandone la carrera presidencial mientras otros lo apoyan

SAN DIEGO - La delegación de San Diego en el Congreso se ha sumado a la polémica sobre la idoneidad del presidente Joe Biden para seguir en la carrera presidencial de 2024.

El representante Mike Levin, quien representa a parte de los condados del norte de San Diego y Orange, se convirtió este viernes en uno de los últimos líderes demócratas en pedir a Biden que abandone la carrera, afirmando que ha recibido cientos de llamadas de electores sobre el tema.

Las preocupaciones surgieron sobre la aptitud del presidente para el cargo después de que Biden pareciera carecer de energía y perder el hilo durante el debate presidencial del 27 de junio frente al presunto candidato republicano y expresidente Donald Trump.

"En las dos semanas transcurridas desde el debate, he tenido la oportunidad de conectar con muchos de ustedes, nuestros electores y simpatizantes. La respuesta de literalmente varios cientos de ustedes ha sido abrumadora, y estoy muy agradecido por su franqueza".

"En primer lugar, permítanme decir que el Presidente Biden ha sido un líder excepcional, no sólo de nuestra nación, sino de todo el mundo independiente. Hacer esta afirmación no es fácil. Siento un profundo respeto por las más de cinco décadas de servicio público del Presidente Biden y un increíble aprecio por el trabajo que hemos realizado juntos estos últimos tres años y medio. Pero creo que ha llegado el momento de que el presidente Biden pase la batuta", decía en parte la declaración.

Un día antes, el representante Scott Peters, demócrata de San Diego, hizo pública una declaración instantes después de que Biden concluyera una sesión informativa de alto nivel con periodistas en la Conferencia de la OTAN en Washington, D.C., que la Casa Blanca había calificado de "rueda de prensa de niño grande" que disiparía los temores sobre su edad y agudeza mental.

"La nación tiene una enorme deuda de gratitud con el presidente Biden por salvarnos de un segundo mandato de una presidencia de Trump en 2020 y por liderar con su enorme corazón y una mano firme en tiempos difíciles", dice la declaración de Peters. "Su actuación en el debate no ha disminuido sus notables logros y su historial de servicio. Sin embargo, ahora está claro que el historial de logros del presidente no se traducirá en un éxito similar en su campaña de reelección".

"Tras un largo proceso de primarias, íbamos camino de la derrota al llegar al debate. El debate suscitó una preocupación real entre los líderes electos, los simpatizantes y los votantes de que el presidente no sea capaz de hacer una campaña vencedora. Esto no fue un hecho aislado. Y aunque la campaña de Biden afirma que las encuestas nacionales posteriores al debate se mantienen relativamente sin cambios, las encuestas en los estados indecisos han empeorado de forma alarmante.

"Hoy pido al presidente Biden que se retire de la campaña presidencial. Hay mucho en juego y vamos perdiendo. Mi conciencia me obliga a alzar la voz y anteponer la lealtad al país y a la democracia a mi gran afecto y lealtad al presidente y a quienes le rodean", continuó Peters.

Peters, de 66 años, es un antiguo concejal de San Diego que ha representado a la zona en la Cámara de Representantes desde 2013. Es miembro de la Coalición de Nuevos Demócratas, un grupo de 100 demócratas centristas en la Cámara.

El representante Juan Vargas, que también es congresista por San Diego, sigue respaldando al presidente. Le dijo a NBC 7:

"El presidente Biden derrotó a Trump en 2020, y espero verlo hacerlo de nuevo este noviembre. Apoyo el boleto Biden-Harris y los resultados históricos que han entregado a nuestra nación".

La representante Sara Jacobs no ha respondido a las solicitudes de declaraciones.

El alcalde de San Diego, el demócrata Todd Gloria, también sigue apoyando a Biden. Gloria publicó el martes en las redes sociales que "El Presidente se reunió con @DemMayors esta noche para compartir su visión para un segundo mandato. Su programa para las ciudades, las familias y los trabajadores es sólido y mucho mejor que el aterrador Proyecto 2025 de Donald Trump". Los alcaldes tienen el respaldo de @JoeBiden y ayudaremos a reelegirlo a él y a @KamalaHarris este otoño".

Al igual que ha hecho en múltiples apariciones desde el debate, Biden ahondó el jueves en su determinación de seguir en la carrera.

"No estoy en esto por mi legado. Estoy en esto para completar el trabajo que empecé", dijo Biden.

"… Mi agenda ha estado a tope. Así que si me ralentizo y no puedo terminar el trabajo, es señal de que no debería estar haciéndolo. Pero todavía no hay indicios de ello, ninguno", insistió.

En algunos momentos, Biden defendió con fuerza su candidatura, destacando el historial de su primer mandato y lo que calificó de tono positivo en la conferencia de la OTAN que acababa de concluir. Sin embargo, Biden también cometió otras dos equivocaciones verbales que no pasaron desapercibidas. Se refirió a la vicepresidenta Kamala Harris como "vicepresidenta Trump" casi al principio de la rueda de prensa, y antes presentó al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy como "presidente Putin", confundiéndolo con el presidente de Rusia, que está en guerra con Ucrania. Biden corrigió rápidamente ese error.

Más de una docena de miembros demócratas de la Cámara de Representantes y un senador demócrata, Peter Welch, de Vermont, han pedido a Biden que se retire.

El representante de Connecticut Jim Himes, principal demócrata en el comité de inteligencia de la Cámara de Representantes, se unió a Peters para pedir a Biden que pusiera fin a su campaña presidencial inmediatamente después de la conferencia de prensa del jueves.

El miércoles, el principal patrocinador del Partido Demócrata, George Clooney, dijo que el presidente debe dar marcha atrás ante las preocupaciones sobre su edad y su capacidad para dirigir el país, citando lo que él dio a entender que eran signos de declive que presenció en Biden durante una recaudación de fondos en Los Ángeles que batió récords y que Clooney copatrocinó para Biden con el ex presidente Barack Obama el 15 de junio.