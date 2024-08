Líderes sindicales llegan a posible acuerdo con Hospital Infantil Rady

SAN DIEGO - Días antes de que se llevara a cabo una huelga planeada, los enfermeros sindicalizados llegaron a un acuerdo contractual tentativo con el Hospital Infantil Rady, descrito por los líderes sindicales como "la mejor oferta de contrato en décadas", se anunció el martes.

El sindicato United Nurses of Children's Hospital Teamsters Local 1699 se había estado preparando para una huelga de cinco días de más de 1,600 empleados en el Hospital Infantil Rady a partir de las 7 a.m. del lunes y hasta las 6:59 a.m. del 24 de agosto, luego de negociaciones fallidas previas entre el hospital y el sindicato.

La última oferta de contrato, que se basa en una oferta de contrato del 3 de agosto y agrega un aumento adicional de $1.6 millones en forma de un bono de $1,000 por cada enfermera registrada en la unidad de negociación, pasará a los miembros del sindicato para una votación de ratificación el jueves.

"Dado este contexto... no hay duda de que hemos llegado a un momento crucial en estas negociaciones", según los Teamsters. "Si bien nos damos cuenta de que esta última oferta no es perfecta, nuestros esfuerzos colectivos en los últimos meses han dado como resultado la mejor oferta de contrato en décadas. Los aumentos salariales generalizados y los ajustes del mercado nos hacen competitivos o superan a otros hospitales de San Diego".

La oferta es la "última, mejor y última oferta" del Rady Children's Hospital, y si los miembros no la ratifican, la propuesta del hospital para los aumentos generales del primer año se reducirá del 9% actual al 8%.

Como resultado de que la UNOCH presentara su aviso de huelga de 10 días la semana pasada, el Hospital Infantil Rady entró en su plan de contingencia de huelga para "garantizar que el hospital pueda seguir siendo la red de seguridad pediátrica para los niños y las familias de la comunidad".

Ambas partes afirmaron que estaban abiertas a negociaciones de buena fe con la otra. El sindicato puede retirar su aviso de 10 días antes de que la huelga comience el lunes.

El Local 1699 de UNOCH Teamsters representa a enfermeras profesionales, terapeutas y técnicos dedicados al cuidado de bebés, niños y sus familias.