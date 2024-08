Continúan hospitalizadas mujer y su hija de seis años tras colapso en café Aquamarino en Tijuana

TIJUANA – Luego del colapso de una losa de concreto de la estructura del café, Aquamarino en la zona de Playas de Tijuana, se dio a conocer que dos de las víctimas permanecen hospitalizadas.

Una persona cercana a los afectados relató a Telemundo20, que la familia integrada por dos mujeres, dos niñas y un adolecente se encontraban en el lugar cuando ocurrió el incidente. Tres de ellos resultaron con lesiones leves.

Sin embargo, una mujer y su hija de seis años, sufrieron fracturas en sus brazos y necesitan de una cirugía. Ambas permanecen hospitalizadas en una clínica del ISSSTE en Tijuana.

De acuerdo con Miguel Ceballos, Director de Protección Civil Municipal, todos se encontraban en la parte superior del lugar.

“Estaban en la parte superior y cayeron prácticamente a la parte baja”, declaró

El lugar donde se encuentra el café permanece acordonado debido a obras que se realizan en el malecón. Foto: Telemundo20

Un testigo de nombre Arturo Martínez, estuvo en el lugar poco antes de que esto ocurriera y relató cómo él se dio cuenta de que algo malo estaba por suceder.

“Estaba acá afuera y vi que empezó a craquearse el piso y me cambié para acá, pero ya al rato llegó una familia. Entonces cuando subieron allá arriba, como los 20 minutos fue que se colapsó la parte de arriba y se vino para abajo “, relató Arturo,

A raíz de este accidente, elementos de protección civil informaron que realizaran inspecciones en los diferentes inmuebles para corroborar que se encuentren en óptimas condiciones para operar.

Cabe señalar que la zona donde se encuentra ubicada el establecimiento afectado se encuentra acordonada por las obras de remodelación que realiza el ayuntamiento de Tijuana en el malecón de playas, en las que se utiliza maquinaria pesada.

Esta situación pone un poco nerviosos a los residentes del área como Miriam Aguilar, quien se dijo sorprendida de lo sucedido en su café favorito.

“Un poquito claro, porque son hoyos muy profundos que se resienten un poquito no (…) Nosotros estábamos en mi casa que está enseguida, ya vimos que había mucha gente y que parece que se había colapsado una de las paredes “, señaló Miriam.

El lugar donde se encuentra el café permanece acordonado debido a obras que se realizan en el malecón. Foto: Telemundo20

Sin embargo, las autoridades de protección civil descartaron que las obras que se realizan en el andador hayan afectado en este caso, ya que no hay indicios en el pavimento que pudieran corroborar esta teoría.

“El pavimento como tal no tiene fisuras tampoco, que es una de las primeras muestras que pudiera darnos de una inestabilidad. No tenemos ninguna muestra. Hay que recordar que muchas veces el pavimento se llega a fracturar, es más maleable que el concreto, cuando el concreto se fractura es porque ya tiene una tensión muy alta, entonces no encontramos datos de ningún tipo de movimiento en este lugar que pudiera dar este tipo de hallazgo “, detalló Miguel Ceballos, director de Protección Civil

Ingenieros de la corporación realizaron inspecciones en los edificios aledaños, ya que en algunos casos se trata de construcciones que datan de la década de los 50, a las cuales se han agregado construcciones en la parte superior, lo que afecta a la estructura, tal y como ocurrió con el café Aquamarino

“Son varios que tienen más de dos pisos o dos pisos y terraza, y eso es lo que nos importa a nosotros que sea seguro para las familias. Muchos de ellos son habitacionales o de renta, que sean seguros para que permanezcan las personas ahí”, agregó Miguel Ceballos.

Las autoridades señalaron que previo a este incidente no se tenía ningún reporte de daños en la zona. El local permanecerá clausurado hasta que se tenga el dictamen oficial.