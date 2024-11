Lo que sabemos del arma que usó el atacante en el tiroteo mortal de Little Italy

SAN DIEGO, California - Se suponía que el hombre armado en la emboscada mortal de la semana pasada a una pareja casada y tiroteo policial en el centro de la ciudad no tenía un arma. Pero cuando la policía de San Diego le quitó su arma de servicio durante un arresto, dicen que no tenían idea de que tenía un arma de fuego personal registrada con un nombre diferente.

El pistolero, Christopher Kyle Farrell, nació como Christopher Kyle Farrell Fluty. Los registros judiciales revelan que abandonó el Fluty cuando cambió legalmente su nombre en 2022. Antes de cambiar su nombre, en 2021, Fluty compró una Sig Sauer calibre .40.

La policía dice que Farrell usó esa arma para acabar con la vida de Rachael Martínez y su esposo José Medina. Ambos fueron asesinados a tiros cuando salían de su automóvil el pasado miércoles por la mañana, a pocas cuadras del juzgado del centro de la ciudad. Los tres estaban programados para comparecer ante un juez para una audiencia de orden de restricción contra Farrell. También usó esa pistola para herir a un aprendiz de oficial de la Policía del Puerto de San Diego, antes de que otros oficiales lo mataran a tiros.

Familiares de Rachel y José los recuerdan con una altar que fue colocado en el lugar donde fueron asesinados hace tres días en el centro de San Diego. Karla González con los detalles.

Martínez y Farrell tuvieron un romance efímero que comenzó en agosto. Cuando eso terminó, los documentos judiciales revelan que Farrell comenzó a acosar a la pareja y a amenazar con arrestar a Medina. En ese momento, Farrell tenía licencia como guardia de seguridad y trabajaba para un contratista de MTS. En octubre, Martínez y Medina presentaron órdenes de restricción contra Farrell después de que supuestamente agredió sexualmente a Martínez.

Esas órdenes de restricción, junto con una orden de protección de emergencia, exigían que Farrell entregara todas las armas, municiones y chalecos antibalas que poseía. El arma de servicio de trabajo de Farrell fue confiscada después de su arresto por la presunta agresión sexual. Cuando la policía buscó armas a nombre de Farrell, no apareció nada. Dicen que no supieron del cambio de nombre hasta después del derramamiento de sangre en el centro de la ciudad.

Sin embargo, Martínez le dijo a la policía que Farrell tenía un arma de fuego personal. Telemundo 20 Investiga preguntó a la policía por qué no registraron la casa de Farrell, en busca de esa arma. Nos dijeron que no sucedió porque no hubo ningún arma involucrada en el asalto reportado, y porque Martínez no le dijo a la policía que temía que Farrell le disparara.

La policía entrevistó a Martínez dos veces antes de su muerte sobre la agresión sexual denunciada y se reunió con un fiscal especial de la Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de San Diego. La policía dice que no había pruebas suficientes para "avanzar de inmediato" con un caso penal contra Farrell.