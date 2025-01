Los concejales de El Cajón rechazan cooperar con ICE

El martes por la noche estallaron aplausos después de que los concejales de la ciudad de El Cajón votaran 3 a 2, derrotando la resolución del alcalde Bill Wells que permitiría al departamento de policía cooperar con la aplicación de la ley federal de inmigración.

La residente de El Cajón Imelda Barranco estaba llorando por la decisión y lo que significa para su familia.

"Mi esposo es indocumentado y temo todos los días que no esté allí. Bendito sea este individuo por hablar", dijo Barranco mientras elogiaba a la concejal Michelle Metschel, quien votó en contra de la resolución.

If a widespread immigration operation were to happen in San Diego County, some people in El Cajon don’t want their city leaders to cooperate with ICE. NBC 7’s Shelby Bremer has the latest about this debate at the El Cajon City Council meeting.

La decisión del consejo se produjo después de que 81 personas de ambos lados del asunto expresaran su opinión sobre la resolución durante tres horas.

"Es hora de trazar una línea en la arena", dijo un hombre que apoyó la resolución y contó una historia sobre su familia que esperó siete años para cruzar legalmente. "Si no nos ponemos de pie, la ley se violará una y otra vez. La ley debe tener fuerza".

Metschel dice que si bien es importante sacar a los criminales de la calle, le preocupa el elemento criminal dentro de la comunidad de personas sin hogar.

"No necesitamos tener una resolución", dijo Metschel. "Si nuestras fuerzas del orden se encuentran con estos malos personajes, lo manejarán y se comunicarán con ICE".

La apasionada súplica de Metschel fue recibida con una ovación de pie. Ella y el concejal Gary Kendrick presentaron su propia resolución. También lo hizo el concejal Steve Goble.

The city of El Cajon is scheduled to vote on a resolution to support immigration crackdowns. NBC 7’s Omari Fleming takes a closer look.

Después de que se rechazaran esas resoluciones, los miembros del consejo se enfrentaron sobre por qué la ciudad tenía que tomar una postura sobre un tema por el que el gobierno estatal y federal están en disputa.

Al final, Wells dice que se trata de la seguridad pública y de defender la ley federal que, en su opinión, debería prevalecer sobre la ley estatal.

"La mayoría de la gente de esta comunidad votó por Trump, el 57% en El Cajón. Quería representar eso y decir que les importa la inmigración. Quieren que tomemos una postura", dijo Wells.

Wells y el miembro del consejo Phil Ortiz dejaron la puerta ligeramente abierta a la posibilidad de presentar una resolución similar para trabajar con las autoridades federales en el futuro.